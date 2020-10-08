Запах гражданской войны. Что ждет США, если Трамп не признает свое поражение на выборах

Все идет к тому, что трамписты не признают результатов выборов, если они окажутся не в их пользу. Об этом говорит целый ряд заявлений президента и его сторонников – в частности, что голосование по почте является разводом; что результаты выборов должны стать известны в день выборов; что никакой передачи власти не будет.

В связи с пандемией и кризисом количество участков для живого голосования сокращено, миллионы людей будут голосовать по почте (как это обычно делают, например, американские военнослужащие за рубежом, люди, живущие в глубинке, или физически неспособные прийти на участок).

При этом, демократов, среди голосующих по почте, ожидается в разы больше, чем республиканцев, многие из которых считают ковид выдумкой, и будут голосовать на участках, которых в республиканских штатах, и в белых районах – больше. Это создает идеальные условия для сценария, который называется blue shift.

Что это за сценарий?

Поскольку первыми будут посчитаны голоса с участков, трамписты могут решить не дожидаться голосов из конвертов (подсчет которых может занять несколько недель), и объявить себя победителями в день выборов. Демократы, в свою очередь, рассчитывают переломить Трампа голосами из конвертов, которые поступят значительно позже.

Таким образом, высока вероятность ситуации, при которой ни одна из партий не признает результатов выборов, и в стране, находящейся в состоянии глубочайшего кризиса, начнется свистопляска...

"На моей стороне вся полиция, – похвастался Трамп на дебатах. – Назови хоть одну полицейскую организацию, которая за тебя, Джо".

Чувствуете, чем пахнет? В связи с чем предлагаю посмотреть на статистику процента владельцев оружия к населению каждого штата, и соотнести это с его партийным цветом.

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