Доброе утро, Америка. Как Трамп с Байденом превратили президентские дебаты в США в балаган

Наблюдая балаган президентских дебатов в США, во время которых Трамп нарезал это безжизненное, заплетающееся и немощное тело, которое называется Джо Байден, я понимаю, что американцы не заслужили второго срока Трампа, но Демократическая партия заслужила то, чтобы проиграть еще одни выборы. Такой вот парадокс.

Своей инертностью и консерватизмом демократы сами создали эту ситуацию электоральной безальтернативности, и едут на мертвом коне, не имея шанса на голос "за", но надеясь на голос "против". Это и есть позиция лузера, позиция слабака.

Меня поражает эта затянувшаяся неспособность объять Трампа. Ведь он уже 4 года президент. Известно, как и что он говорит. И, тем не менее, демократы продолжают вести себя так, будто мы в прошлом, где факты имеют значение, а политик, согласно правилам игры, должен вести себя красиво, говорить правильные вещи, и не может просто троллить оппонента в фирменно-трамповском стиле, мол, "Наука? Та пох мне твоя наука лол".

"Правда, что вы не платили федеральный налог?", — пытается уесть Трампа модератор, на что тот ему отвечает: как и всякий бизнесмен, я использую имеющееся законодательство в своих интересах. И все. Разговор закончен.

А что на это возразишь? Да, такова система, что торгаш может вертеть нас всех на известном органе. Вы что – против нашей американской системы? Социалисты вы что ли?

А если нет, то зачем за вас голосовать, если я – все то же самое, только без притворства, и, к тому же, пошутить могу, а не моргать потухшими от старости глазами?

Короче, вся внутренняя логика современной американской системы выражает трампизм, являющийся квинтэссенцией свободного рынка, его зрелой формой, о чем Трамп прямым текстом нам и говорит. Он – капиталист, и ведет себя, как настоящий капиталист, а Джо Байден, будучи точно таким же, апеллирует к прошлому либерализма; ко всему тому, что похоронили еще при Клинтоне, когда Холодная война закончилась, нужда изображать из себя "борцов за свободу и права человека" плюс-минус отпала, и можно было перейти к сути капитализма, не отвлекаясь на маркетинг.

Обама, Хиллари, Байден – это все, конечно, пережитки. Или мы так и не поняли благую весть постмодерна с его миром, в котором никто ни во что, кроме бабла, не верит? Самовлюбленные циники победили.

Трамп – явление реакционное, но не консервативное. Он передовой консерватор. Консерватор без "духовки". Без бога. Без нации. Без заманух Старого света. Он именно что Made in America. И является первым американским политиком нового времени, который отбросил старый моральный код. Это – развитие американской идеи, ее next level. Американский президент без фильтриков. Потому-то с ним и не может никто ничего поделать, что он – Америка без прикрас. Все они узнают в нем себя, но, при этом, "так же нельзя".

Единственное реальное возражение этому, – социальная повестка, даже в самых своих невинных, социал-демократических формах, – вытеснена рыночной. От Трампа ее отличает только то, что она более лицемерна, и задвигает речи, в которые сама же не верит.

И это видно. Видно, что байденам точно так же плевать на людей. Что они их не знают. И делали бы все тоже самое, что Трамп, но просто не догадались первыми, что так уже можно. Какую бы чушь не гнал Трамп, он выглядит живее их всех вместе взятых. Вот в чем беда.

Горизонт, в этом смысле, не очень.

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