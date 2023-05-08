Украина открыла второй фронт. Как население страны-агрессора неожиданно увидело войну у своего дома

"Нам чужого не надо. Украине не нужна территория России. Нам нужно, чтобы в результате массированных и интенсивных действий ВСУ, жители городов Европейской части России на себе почувствовали ужасы войны". Мнение

УКРАИНА ОТКРЫЛА ВТОРОЙ ФРОНТ ВОЙНЫ

До сих пор нам приходилось защищать свою землю от российских ракетных атак и дронов на всей территории Украины: от Харькова до Львова. Теперь же ВСУ имеют возможность перенести свои специальные военные операции (украинские СВО) на всю европейскую часть России — от Санкт-Петербурга и Москвы до Ростова-на- Дону. Цель этих украинских СВО против путинской России — разрушить границу между фронтом и российским тылом. Нам чужого не надо. Украине не нужна территория России. Нам нужно, чтобы в результате массированных и интенсивных действий ВСУ жители городов европейской части России на себе почувствовали ужасы войны. Поддержка местного партизанского движения, стимулирование этнических, религиозных и социальных конфликтов в России, активная диверсионная деятельность ВСУ, массированные атаки дронов на военные и политические объекты РФ становятся важными целями Второго фронта Украины.

Россияне все еще верят пропаганде. Но это скоро пройдет

Сейчас большинство населения России больше верит телевизионной пропаганде и ничего не хочет знать о страшной российско-украинской войне, которая для них идет где-то там далеко. Даже брутальная мобилизация 300 тыс. молодых мужчин не заставила россиян поменять свое отношения к войне. Теперь же, когда происходят атаки ракет и дронов — даже на Кремль, россияне должны понять, что на европейской части России уже не осталось безопасного места, куда бы не добралась война.

Таким образом, будут разрушены скрепы, соединяющие режим личной власти Путина с населением России. 20 лет общественный договор Путина с Россией держался на трех основаниях-скрепах: власть в обмен на стабильность, рост благосостояния и безопасность граждан. За это россияне все прощали Путину. Но с 2014 года исчезла стабильность России, затем с 2022 года, со дня вероломного вторжения в Украину, международных санкций и эмбарго, стало стремительно падать экономическое благосостояние россиян. А в 2023 году, после того, как Украина провела ряд успешных СВО на территории путинской России, исчезла последняя скрепа путинской власти — безопасность, причем для всех — от Путина и его окружения до населения России.

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