Скандал с Хелси. Удачно ли сочетание частных медицинских инфосистем с государственной системой медицины?

"Вообще я, кажется, поняла схему. В государстве возникает какая-то реальная потребность — приходит кто-то, кто знает о нужде и имеет доступ к государственным механизмам — устанавливает вместо государственного решения свое частное с оплатой себе любимому, но, разумеется, без ответственности". Мнение.

Я понимаю, что это немного смешное беспокойство на фоне всего, что у нас творится, но это меня беспокоит и я просто хочу чтобы все понимали точно, что происходит.

Вот разразился скандал с Хелси — там врачи дописывали себе приемы и прочее, чтобы выполнить план, а Минздрав, соответственно, оплачивал работу, которой не было. Ну, конечно, конечно, но я почему-то была спокойна как скала, это типично наша ситуация, все бюджетники так делают, просто не всем нужно для этого вносить данные в электронную систему. Но меня выбесило другое.

Как оказалось, система Хелси – это ЧАСТНЫЙ СТАРТАП. Знаете, что такое частный стартап в Украине (я сейчас о Хелси говорю)? Это никому не известное, не секьюрное и не верифицированное приложение, которое сделали люди, имеющие доступ к государственной системе медицины. В каждой коммунальной поликлинике Киева висело объявление — регистрируйтесь в Хелси, там ваш семейный врач, об этом писали и говорили из каждого коммунального утюга. Это означает, что "стартаперы" поговорили с кем надо, и коммунальные медицинские предприятия получили официальное письмо с рекомендацией приглашать пациентов в Хелси. Иначе такие вещи у нас не делаются. То есть, приложение вовсю создавало впечатление, что оно государственное. Конечно, там в самом приложении в конце мелкими буквами было написано, что нет, частное — но кто там читает. Весь общий имидж и сама форма размещения информации (на доске объявлений в коммунальной поликлинике, в вайбер-чате ТВой доктор и т.д.) говорила о государственном характере приложения. Классическая история — это как знаменитый ABIBAS или хитрые обменные табло на вокзале, где одна цифра не та, но ты не замечаешь. В цивилизованном мире с таким давно борются через суды, и если "абибас" еще живет на стихийных рынках, зайти в госсектор в масштабах страны с частным приложением, "похожим" на государственное, но без громкого объявления — это никому и в голову не приходит.

Зачем это делается? Схема простая. Да, пациенты не платят за использование Хелси — но платят врачи. Ну, то есть руководители государственных и коммунальных больниц и поликлиник официально оплачивают Хелси за регистрацию своих врачей, ежегодно, кажется. То есть, государственные деньги идут частному стартапу — вместо того, чтобы иметь государственный стартап и НЕ ПЛАТИТЬ. Довольно удобный и эффективный бизнес по-украински. К тому же следует добавить, что Хелси хранит чувствительную информацию, в том числе медицинскую — и НИКОМУ не ответит, если она потеряется или будет украдена. И за несанкционированные приписки врачей Хелси тоже никому не ответит. Это частный стартап, понимаете?

Как оказалось, система Хелси – это частный стартап

Я скажу больше — кажется, так работает большинство… эээ… государственных сервисов. Точно знаю, что такой же скандальный "Мой класс", приобретенный МОН накануне ковида — вместо того, чтобы разработать собственный. Впоследствии оказалось, что это не только просто тупая копия российской разработки, но и она была приобретена как-то так, что стала за деньги. Ударил ковид, онлайн-обучение — и приложение "Мой класс" пригодилось — но оказалось, что каждый ученик должен заплатить 100 грн. в год за участие. Это немного, 100 грн. – но каждый. Почему-то… эээ… государственному приложению?

Вообще я, кажется, поняла схему. В государстве возникает какая-то реальная потребность — приходит кто-то, кто знает о нужде и имеет доступ к государственным механизмам — устанавливает вместо государственного решения свое личное с оплатой себе любимому, но, разумеется, без ответственности. Причастные чиновники счастливо коррумпированы, причастные "стартаперы" счастливо обогащены. Никто ни за что не отвечает. Государство платит деньги.

PS. Врачи пишут, что им для коммуникации в Хелси не нужен, например, ИНН пациента, данные паспорта и другая чувствительная информация. Врачам – не нужна. А кому нужна?

Блин, расследование можно проводить, не вставая с дивана, ну журналисты, ну где вы?

Люди справедливо отмечают, что во многих западных странах по разным причинам (ну и там медицина частная, в основном) медицинские информационные системы являются частными и это нормально. Итак, вполне вероятно, что в свое время Супрун по примеру США решила отказаться от государственной системы в пользу частников. Опять-таки, как пишут люди — у нас сейчас приблизительно 30 таких систем. Пока все ок, но есть следующий пункт Безусловным монополистом (с неблагополучной конкуренцией) стал Хелси, потому что предлагал регистрацию ЗА ОДНУ ГРИВНУ и никто не смог конкурировать в таких условиях. Потом, конечно, поднял цену. Люди пишут, что сразу было ясно, что именно Хелси должен остаться на рынке. А это любопытно: кому понятно? почему понятно? )))

Что там Антимонопольный комитет?

Неужели никому не интересно, что там действительно произошло и как? Неужели ни у кого нет вопросов, удачно ли сочетание частных медицинских инфосистем с абсолютно государственной системой медицины? Эй, расследователи!

Источник.