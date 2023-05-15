Россия готовится оборонять Белгород. Как психоз овладевает информпространством врага
Российское информационное пространство охватила настоящая паника накануне украинского контрнаступления. Политтехнолог Александр Кочетков рассматривает аспекты этого процесса.
Война, особенно такая экзистенциальная, когда поражение равно смерти, как у нас с недоимперией — это и духовное противостояние. Побеждает не только численность войск, современность оружия, но сила духа народа.
И вот тот психоз, который царствует в информпространстве врага по поводу нашего наступления — именно то, что нужно.
Только в ВСУ начались тактические контратаки в Бахмуте и переброска войск, как у недоимперии просто поехала крыша: ВСУ наступают, готовится штурм Белгорода (кому он, к черту, нужен?!), российская армия покидает позиции и бежит. Когда что-то подобное вбрасываем в информпространство мы — понятно, это деморализация врага. Но это они сами, их военкоры и провластные сайты.
А это значит, что во-первых, в недоимперии прекрасно понимают, что вторжение в Украину было неспровоцированной агрессией, и ждут справедливого заслуженного возмездия. Во-вторых, они там хорошо знают неудовлетворительное состояние своей немотивированной армии, поэтому готовятся к поражению.
И в то же время ужасно ее боятся. Ибо для российской власти и ее обслуги это будет конец — господству, богатству, безнаказанности, а для многих — и жизни. Поэтому они повсюду видят украинские ДРГ и готовы орать о нашем наступлении, хотя пока идет подготовка к нему.
Кстати, одна из версий недавнего сбивания 2 самолетов и 2 вертолетов врага в Брянской области состоит в том, что это сами россияне, ожидая наших бомбовых ударов, сначала РЭБом вырубили системы распознавания "свой-чужой", а затем сбили свою же ударную авиационную группу. .
Конечно, мне хотелось бы, чтобы вражескую авиацию над территорией врага уничтожали украинская ПВО или украинские ДРГ. Однако, согласитесь, приведенная версия полностью соответствует атмосфере психоза, испуга и откровенного бреда вроде ареста главкома Залужного по приказу президента Зеленского, насыщающего сейчас российское информационное пространство.
И это хорошо. Потому что с таким настроением не побеждают. Не захватывают другие государства, а обреченно собирают тёплую одежду для камеры в Гааге.