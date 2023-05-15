Россия готовится оборонять Белгород. Как психоз овладевает информпространством врага

Война, особенно такая экзистенциальная, когда поражение равно смерти, как у нас с недоимперией — это и духовное противостояние. Побеждает не только численность войск, современность оружия, но сила духа народа.

И вот тот психоз, который царствует в информпространстве врага по поводу нашего наступления — именно то, что нужно.

Только в ВСУ начались тактические контратаки в Бахмуте и переброска войск, как у недоимперии просто поехала крыша: ВСУ наступают, готовится штурм Белгорода (кому он, к черту, нужен?!), российская армия покидает позиции и бежит. Когда что-то подобное вбрасываем в информпространство мы — понятно, это деморализация врага. Но это они сами, их военкоры и провластные сайты.

А это значит, что во-первых, в недоимперии прекрасно понимают, что вторжение в Украину было неспровоцированной агрессией, и ждут справедливого заслуженного возмездия. Во-вторых, они там хорошо знают неудовлетворительное состояние своей немотивированной армии, поэтому готовятся к поражению.

Российское информпространство заполняет страх перед будущим Фото: Flickr

И в то же время ужасно ее боятся. Ибо для российской власти и ее обслуги это будет конец — господству, богатству, безнаказанности, а для многих — и жизни. Поэтому они повсюду видят украинские ДРГ и готовы орать о нашем наступлении, хотя пока идет подготовка к нему.

Кстати, одна из версий недавнего сбивания 2 самолетов и 2 вертолетов врага в Брянской области состоит в том, что это сами россияне, ожидая наших бомбовых ударов, сначала РЭБом вырубили системы распознавания "свой-чужой", а затем сбили свою же ударную авиационную группу. .

Конечно, мне хотелось бы, чтобы вражескую авиацию над территорией врага уничтожали украинская ПВО или украинские ДРГ. Однако, согласитесь, приведенная версия полностью соответствует атмосфере психоза, испуга и откровенного бреда вроде ареста главкома Залужного по приказу президента Зеленского, насыщающего сейчас российское информационное пространство.

И это хорошо. Потому что с таким настроением не побеждают. Не захватывают другие государства, а обреченно собирают тёплую одежду для камеры в Гааге.

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