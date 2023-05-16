Без икон не получается. Почему в разгар войны Путин решил отдать "Троицу" Андрея Рублева РПЦ

В России решили передать знаменитую икону Андрея Рублева РПЦ. Почему именно сейчас? Размышляет журналист и политолог Вадим Денисенко .

Передача иконы "Троица" Андрея Рублева русской православной церкви — это явно начало поиска вундерваффе. И это не может нас не радовать.

К сожалению, это еще не весна 1945 года и ожидание вальпургиевой ночи Гитлером, но карлик идет правильным путем.

РПЦ просило эту икону многие десятилетия, но от них отмахивались, как от мух. Нынешнее решение явно продиктовано мистическими, а не рациональными вещами. Гундяев ведь, мягко говоря, не в фаворе и давать этот "царский" подарок просто так, как минимум, странно.

Путин начинает хвататься за сакральные соломинки... Фото: скриншот

Логика Путина, судя по всему, строится на следующем: "Троица" имеет сакральную силу только в церкви. А сейчас именно нерациональные вещи нужны России и, может быть, ему персонально. Поэтому самая известная икона России должна работать по полной.

Пока это все еще не вера в вундерваффе, но точно это уже начало хватания за соломинки.

Я очень хочу, чтобы мы все понимали: это еще не агония. Но поход в сакральность и современную блаватщину или рериховщину — это то, что нам нужно. Это путь принятия неправильных и иррациональных решений.

К сожалению, обойдемся без попкорна. Но оно точно начинает подходить к своему концу.

Источник