Вопрос проведения очередных выборов в Украине в последние дни неестественно разогрет. Политолог Игорь Попов объясняет, что на самом деле в этом вопросе все яснее ясного...

В дискуссиях по определению даты проведения выборов создается впечатление, что эту дату у нас определяют либо произвольно-политически, либо по итогам дискуссии в фейсбуке. На самом деле есть довольно однозначные правовые нормы. Очередные парламентские выборы должны состояться 29 октября 2023 года, а очередные президентские – 31 марта 2024 года.

В период действия правового режима военного положения выборы не проводятся. Но по истечении этого периода или отмены его действия нужно проводить выборы, которые были отложены. В течение месяца ЦИК принимает решение и объявляет их дату. Последняя норма содержится в действующем Избирательном Кодексе, но соответствует правовой логике и международным рамочным документам. Тини Коксу эти документы также можно перечитать.

Итак, после войны проводить выборы потребуется, опять же это будет оценка поведения политиков во время войны и мандат на реализацию проектов восстановления страны.

Наши очередные выборы пройдут после победы Фото: Скриншот

А вот подготовка законодательства, нормативной базы, бюджетных росписей – это параллельный процесс, и он займет минимум 3-4 месяца, чтобы был качественный результат. Действующий Избирательный кодекс в ряде моментов не отвечает ситуации и потребностям, поэтому его нужно изменить. Но эти изменения должны быть прозрачными и консенсусными – по избирательной системе, голосованию беженцев за границей, финансированию кампании или ограничению избирательных прав для отдельных категорий. Дискуссию пора выводить из уровня экспертных групп на публичность и на внесение законопроекта.

А дата будет зависеть исключительно от окончания боевых действий и обеспечения безопасности. Это в Великобритании дату выборов определяют произвольным решением премьера и короля. Хотя почти всегда это приходится на начало мая в последний год полномочий Палаты представителей.

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