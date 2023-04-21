Списание коммуналки и выплаты пенсионерам. Чем популисты в Украине будут заманивать на выборы

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В дискуссии о "доплатах 30 тысяч" следует различать две проблемы, связанные между собой, но требующие отдельного анализа. Первая проблема – собственно материальное обеспечение военнослужащих и всех, кто служит в силах обороны. Решение этого вопроса является однозначным приоритетом для государства и эта оплата должна быть достойной, справедливой и максимально возможной, основываясь на имеющихся у государства ресурсах. Жалобы на систему оплаты раздавались и до февральских перемен, и после, и во время апрельского голосования в Раде. Выходом для дальнейшего реформирования сетки материального обеспечения является только прозрачная дискуссия относительно уровня нагрузки, рисков, места несения службы и объема должностных обязанностей.

Дискуссия по уровню оплаты и надбавок должна быть проведена между правительством, парламентом и военным руководством. Правительство должно быть готово обсуждать реалистические предложения по изменениям государственного бюджета, которые будут компенсаторами повышения финансирования ВСУ. Очевидно, что популярный шаг по ограничению зарплат в гражданском госсекторе не решает проблему поиска достаточного количества средств. Хотя размеры зарплат в некоторых наблюдательных советах и их сравнение с подобными зарплатами в других странах (в подобных по структуре собственности и финансовых показателях компаниях) должно быть сделано. Также стоит обратить внимание на коэффициенты отличий между средней зарплатой в отрасли и компенсациями на отдельных должностях. Если будут предложения по секвестру других статей бюджета – это тоже нужно обсуждать. Однако после проведенных дискуссий окажется, что наиболее реалистичный путь балансировки бюджета – это дополнительная эмиссия с обвалом курса национальной валюты и быстрым ростом потребительских цен. Об этих горьких истинах нужно говорить откровенно. На самом деле проблему материального обеспечения понимает Генеральный Штаб, и так же военное руководство понимает проблему нехватки средств в бюджете, и сегодня вышло интервью М.Забродского на эту тему. Именно в дискуссии специалистов будут определять возможности расширения боевых доплат тем, кто в них нуждается. Государство также должно гарантировать свои социальные обязательства перед ветеранами и пострадавшими в боевых действиях.

Популизм всегда становится козырной картой в безвременье Фото: pexels.com

В сложные времена, когда резко возрастают экономические, социальные и психологические проблемы, всегда появляются лжепророки, жулики и популисты. Все они предлагают легкие и скорые решения сложных проблем. И людям хочется верить, что эти решения есть, и просто какой-нибудь министр ленится их использовать. В ближайшее время, особенно в случае приближения выборов, появятся и другие красивые инициативы:

ввести доплаты всем пенсионерам по 5 тысяч в месяц;

списать населению все долги за коммуналку (120 миллиардов гривен);

заморозить тарифы на отопление;

снять акциз с нефтепродуктов для удешевления их цены.

И причём сделать все это одновременно. Также населению пообещают в случае получения власти инициаторами этой прекрасной программы преодолеть коррупцию за 2-3 недели, вступить в ЕС через 2-3 месяца, получить триллион от Запада и поделить его поровну между всеми жителями Украины. Золото Полуботка тоже пора уже снова делить, имхо.

Жесткие вызовы нуждаются в откровенных дискуссиях между органами власти, а решение должно быть прозрачным, реалистичным и максимально консенсусным, на войне нет оппозиции или равнодушных, есть враг и есть общая ответственность за эффективное противодействие агрессии.

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