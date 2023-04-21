Списання комуналки та виплати пенсіонерам. Чим популісти в Україні заманюватимуть на вибори

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У дискусії про "доплати 30 тисяч" варто розрізняти дві проблеми, які пов’язані між собою, але потребують окремого аналізу. Перша проблема – це власне матеріальне забезпечення військовослужбовців та всіх, хто служить у силах оборони. Вирішення цього питання є однозначним пріоритетом для держави і ця оплата має бути достойною, справедливою, і максимально можливою, базуючись на наявних у держави ресурсах. Скарги на систему оплати лунали і до лютневих змін, і після, і під час квітневого голосування у Раді. Виходом для подальшого реформування сітки матеріального забезпечення є лише прозора дискусія щодо рівня навантаження, ризиків, місця несення служби і обсягу посадових обов’язків.

Дискусія щодо рівня оплати і надбавок має бути проведена між урядом, парламентом та військовим керівництвом. Уряд має бути готовий обговорювати реалістичні пропозиції по змінах державного бюджету, які будуть компенсаторами для підвищення фінансування ЗСУ. Очевидно, що популярний крок про обмеження зарплат у цивільному держсекторі не вирішує проблему пошуку достатньої кількості коштів. Хоча, розміри зарплат у деяких наглядових радах і їх порівняння із подібними зарплатами в інших країнах (у подібних за структурою власності і фінансовими показниками компаніях) має бути зроблене. Також варто звернути увагу на коефіцієнти відмінностей між середньою зарплатою в галузі і компенсаціями на окремих посадах. Якщо будуть пропозиції по секвестру інших статей бюджету – це також потрібно обговорювати. Проте після проведених дискусій виявиться, що найбільш реалістичний шлях балансування бюджету – це додаткова емісія із обвалом курсу національної валюти та швидким ростом споживчих цін. Про ці гіркі істини потрібно говорити відверто. Насправді проблему матеріального забезпечення розуміє Генеральний Штаб, і так само військове керівництво розуміє проблему браку коштів у бюджеті, і сьогодні вийшло інтерв’ю М.Забродського на цю тему. Саме в дискусії фахівців будуть визначати можливості розширення бойових доплат тим, хто їх потребує. Також держава має гарантувати свої соціальні зобов’язання перед ветеранами та постраждалими у бойових діях.

Популізм завжди стає козирною картою у лихоліття Фото: pexels.com

У складні часи, коли різко зростають економічні, соціальні та психологічні проблеми, завжди з’являються лжепророки, шахраї та популісти. Всі вони пропонують легкі і швидкі рішення складних проблем. І людям хочеться вірити, що ці рішення є, і просто якийсь міністр лінується їх використати. Найближчим часом, а особливо в разі наближення виборів, з’являться й інші красиві ініціативи:

запровадити доплати всім пенсіонерам по 5 тисяч на місяць;

списати населенню всі борги за комуналку (120 мільярдів гривень);

заморозити тарифи на опалення;

зняти акциз із нафтопродуктів для здешевлення їхньої ціни.

І причому зробити все це одночасно. Також населенню пообіцяють в разі отримання влади ініціаторами цієї прекрасної програми подолати корупцію за 2-3 тижні, вступити до ЄС за 2-3 місяці, отримати трильйон від Заходу і поділити його порівну між усіма мешканцями України. Золото Полуботка також пора вже знову ділити, імхо.

Жорсткі виклики потребують відвертих дискусій між органами влади, а рішення має бути прозорим, реалістичним і максимально консенсусним, на війні немає опозиції чи байдужих, є ворог і є спільна відповідальність за ефективну протидію агресії.

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