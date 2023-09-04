Росія без Путіна: чи закінчить війну відхід диктатора

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Чи можуть внутрішні зміни в Росії привести до зміни курсу, щодо війни в Україні? Чи є вірогідність того, що в разі гіпотетичного трансферу влади в березні 2024 чи в разі фізичного кінця російського президента Росія закінчить війну і виведе війська? Шанс є, але гарантії немає. Кореляцію між зміною лідера автократичного режиму та його агресивною політикою досліджено у кількох книгах, зокрема і "Democracies and Authoritarian Regimes" (автори — Andrea Kendall-Taylor, Natasha Lindstaedt, та Erica Frantz).

Один з висновків полягає в тому, що якщо авторитарний лідер керував країною понад 20 років, то після його смерті у 80% випадків режим залишається тим самим. Після холодної війни не було випадків державних переворотів у країнах із таким тривалим терміном персоналістської диктатури. Можливо, Габон буде виключенням, проте там переворот лише відбувся, і від влади усунено не засновника династії, а його сина.

У Кореї править уже третє покоління диктаторів із однієї сім'ї

Приклад збереження режиму після зміни лідера – Мадуро у Венесуелі повністю продовжив політику Чавеса. У Північній Кореї країною керує вже третє покоління родини Кім. У березні цього року автори дослідження у статті "Putin’s Forever War" для Foreign Affairs показали статистику, згідно з якою в разі початку агресивної війни диктатор втратив владу лише у 7% випадків, досліджувалися кейси останніх 70 років. Якщо авторитарний лідер втрачає владу, то це відбувається протягом першого року війни. Після того війна стає частиною політичної архітектури диктаторського режиму, і закінчитися вона може лише в разі програшу агресора, але не за його доброю волею.

Звичайно, у 1953 році після смерті Сталіна М.Хрущов дозволив зупинити війну в Кореї та почав "відлигу". Проте зараз на такий сценарій розраховувати не можна. Хоча, звичайно, будь-які зміни в Кремлі — це вікно можливостей для посилення дипломатичного тиску. Але базовий сценарій на сьогодні — побудова системи гарантій безпеки у ситуації існування біля кордону агресивного авторитарного режиму.

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