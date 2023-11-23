Українські партії "з'їли" 527 мільйонів. Хто має фінансувати політичні об'єднання

Related video

За дев’ять місяців 2023 року на фінансування українських політичних партій виділено 527 мільйонів гривень із 885 мільйонів, передбачених бюджетом цього року. Партії не звітували про витрачання цих коштів під час карантину і воєнного стану, проте зараз звітування відновлено. Чи є ефективною чинна система державного фінансування і чи досягла вона своєї заявленої мети — партії позбулися залежності від олігархів і тепер у своїй діяльності відповідають лише перед виборцями?

Цікаву реформу провели в Італії десять років тому. Замість прямого виділення коштів із держбюджету виборець отримав право щорічно спрямовувати 0,2% свого подоходного податку на фінансування будь-якої партії за своїм вибором. Якщо він не обрав для себе партію — ці податки просто надходять до державного бюджету. Цікаво, що у 2015 році лише 1,1 мільйона виборців із 41 мільйона платників ПДФО скористалися таким правом. У подальші роки ця кількість трохи зросла, але переважна більшість виборців не вважає потрібним віддавати свої податки партіям. Звичайно, партії цьому не раді.

Чи потрібно Україні залишити державне фінансування таким як є, чи є пропозиції з удосконалення системи?

Джерело

Важливо