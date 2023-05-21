Пять путей преуспеть в жизни. Как направить своего ребенка по правильному пути

Все мы хотим дать своему ребенку лучшее образование — но сначала надо разобраться, какое именно ему подходит. Экономический и политический эксперт Андрей Головачев дает совет, как это можно сделать

Как помочь ребенку правильно выбрать направление деятельности?

В свое время мои родители практически насильно впихнули меня в профессиональное направление, которое было тогда "престижным, перспективным и денежным" И я… потерял несколько лучших лет своей жизни, мучаясь и занимаясь не своим делом. Лишь путем невероятных усилий я смог в дальнейшем выйти на "свое" направление в жизни , где и более-менее преуспел.

У меня, разумеется, нет претензий к своим покойным родителям: они меня любили и вели меня к "счастью" , как они его сами понимали, как умели, и как ранее вели их самих. Но с тех пор мы уже многое узнали о человеческой психике.

Мой случай довольно типичный, когда родители определяют профессиональный выбор своих детей. Но это небезопасный путь. Можно обречь детей на многие годы мучений, со всеми тяжелыми последствиями для их психики и личной жизни.

В дальнейшем в своей жизни я встречал сотни, даже тысячи людей, которые, подобно мне, грубо ошиблись при выборе направления своей деятельности. Я бы даже сказал, что число людей, которые не смогли найти "свою" специальность, значительно превышает тех счастливчиков, которым повезло сразу же найти ту сферу, которая им подходит и где они преуспели.

В чем причина? Почему люди часто ошибаются? И можно ли еще в раннем возрасте определить те области, в которых человек скорее всего преуспеет?

Можно!

И для этого надо познакомиться с теорией множественного интеллекта американского психолога Говарда Гарднера.

Гарднер утверждает (ему сейчас 79 лет), что не существует единого интеллекта, как мы думаем, и уровень которого IQ, якобы проверяется на каких-то смешных тестах.

Книга, в которой детально описаны типа интеллекта

По Гарднеру, существуют много различных интеллектов. Я выделяю пять, на мой взгляд, наиболее важных :

Визуально-пространственный интеллект — это умение человека видеть и воспринимать окружающий мир в многомерном формате, а также воспроизводить его в мыслях и на бумаге, планировать его изменения, интерпретировать графики. Ребенок или взрослый человек, у которых ВПИ хорошо развит, смогут преуспеть в таких направлениях, как архитектура, графический и ландшафтный дизайн, рисование, инженерия, хирургия и т.п. Лингвистически-вербальный интеллект. Он хорошо развит у людей, которые легко и с удовольствием выражают мысли устно и (или) письменно. Обычно они любят читать, им легче дается изучение иностранных языков, и нередко обладатели такого интеллекта становятся мастерами владения словом и имеют способность доносить свои мысли в широкие массы. Писатели, поэты, журналисты, копирайтеры, проповедники, ораторы, синхронные переводчики, адвокаты, как правило, обладают развитым ЛВИ. Логико-математический интеллект — способность к абстрактному мышлению, анализу, упорядоченности мышления, умению делать расчеты и выдвигать гипотезы. Такими способностями обладают ученые, преподаватели точных наук, аналитики, детективы и т.п. Музыкальный интеллект — это способность захватывать звуки и подражать им, быть чувствительными к ритму, различать качества звуков, слушать, петь и интерпретировать песни и произведения, а также предрасположенность к игре на инструментах. Те, у кого хорошо развит МИ, нередко становятся композиторами, певцами, диджеями и т.п. Межличностный интеллект — это способность понимать и эффективно взаимодействовать с другими людьми. Она включает в себя эффективные вербальные и невербальные коммуникации, возможность быстро замечать различия между людьми. Также эти люди умеют хорошо чувствовать настроение и темперамент других. Пожалуй, это самый полезный в повседневной жизни вид интеллекта. Его обладателям легко идется по дороге жизни, свои любые интеллектуальные недостатки они могут с легкостью решить с помощью правильно выстроенного общения и системы социальных связей. Люди с развитым МИ могут преуспеть в таких специальностях, как политика, управление, медицина, педагогика, актерское мастерство и т.п.

Гарднер выделяет еще и другие виды интеллекта, но эти пять мне представляются наиболее важными. Существуют тесты, которые помогут вам определить какой вид интеллекта(ов) у вас или ваших детей доминирует, и это подскажет, в каких направлениях имеет смысл искать профессиональную ориентацию.

Желающим основательно разобраться в этом вопросе могу порекомендовать книгу:

Говард Гарднер. "Структура разума: теория множественного интеллекта"

Выложена в Интернете.

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