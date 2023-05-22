Без угля, нефти и газа. Как война в Украине повлияла на строительство недвижимости в мире

"Спрос на инвестиции в инфраструктуру будет расти, что важно для реализации "умных" городов. В частности, модернизированные элементы — специальные датчики могут определять оптимальное время сбора мусора, управлять дорожным движением или уличным освещением". Мысль

Война существенно замедлила активность не только в строительной отрасли Украины, но и привела к перенастройке процессов на глобальном рынке строительства. Какова сегодня ситуация на рынке недвижимости и какие тенденции будут преобладать в ближайшем будущем?

Как вторжение России в Украину повлияло на строительный сектор

Последствия войны оказали негативное влияние на глобальную экономику, постепенно восстанавливавшуюся после пандемии COVID-19, и притормозили этот процесс по крайней мере в ближайшей перспективе.

Строительство, являющееся одним из важных секторов экономики, не стало исключением. По оценкам консалтинговой компании GlobalData, мировой строительный сектор вырос всего на 0,6% за прошлый год. Единственное исключение – Китай, где отрасль выросла на 5,5% в 2022-м.

С началом полномасштабного вторжения участники глобального рынка строительства столкнулись с проблемой перенастройки логистических маршрутов и стремительным ростом стоимости энергоносителей.

Проблема с цепями снабжения. В ходе реализации строительных проектов немаловажную роль играет отлаженность логистических процессов. В случае сбоев происходит задержка графика строительства и увеличиваются расходы. Именно это участники рынка наблюдали с началом пандемии.

С вторжением России в Украину цепи поставок подверглись новому давлению. В результате разрушений предприятий и закрытых портов существенно ограничился импорт продукции черной металлургии (чугуна, стали и т.п.) из Украины.

В свою очередь, международные санкции, наложенные на Россию и Беларусь, отразились на сокращении импорта значительного количества продуктов и соответственно создали потребность в их замещении. К примеру, в 2018 году 60% чугуна в США поступало из России и Украины. В 2022 году российский товар удалось заменить преимущественно импортом из Бразилии (который составил более 2 млн т) и Украины (около 698 тыс. т). Да, возобновление поставок из Украины произошло благодаря доступу к польским портам в Балтийском море.

Рост стоимости энергоресурсов. Отрасль строительства требует значительных энергоресурсов на всех этапах. Повышение цен на энергоносители повлияло на стоимость добычи сырья, перевозки материалов, производство строительной продукции, строительство и эксплуатацию объектов недвижимости в целом. К примеру, сталь, трубы из ПВХ (или поливинилхлорида), кирпич и т.п. при своем изготовлении нуждаются в значительных объемах энергии. Ввиду этого аспекта в 2022 году отмечалось как сокращение производств, так и полная остановка ряда сталелитейных заводов в Европе.

Как следствие, упомянутые выше вызовы явились предпосылкой высокой инфляции и удорожания всех товаров, в том числе строительной продукции.

Учетные ставки, увеличенные Федеральной резервной системой США и центральными банками европейских стран для того, чтобы погасить инфляцию, привели к сокращению выдачи ипотечных кредитов. Соответственно, это уменьшило активность покупателей на рынке недвижимости. В частности, в Польше, чтобы улучшить ситуацию и простимулировать жилищный сегмент, планируется разработка новой ипотечной программы.

Город будущего: каким он будет?

Как развивается строительный рынок в мире: основные тенденции

Война в разной степени нарушила (и будет нарушать) стабильность в Европе и мире до своего окончания.

Вместе с тем на рынке преобладает убеждение, что в долгосрочной перспективе война ускорит внедрение энергоэффективных методов в строительство. Поэтому в ряде развитых стран активно продолжается имплементация "зеленых" инвестиций, чтобы ослабить влияние цен на ископаемое топливо (уголь, нефть или газ).

Также широко используются энергоэффективные строительные материалы и технологии, способствующие оптимизации потребления энергии и затрат. В настоящее время этот рынок оценивается в 422 млрд долларов. В свою очередь, ожидается, что к 2030 году глобальный рынок "зеленых" строительных материалов вырастет до 951 млрд долларов (с годовым приростом около 12%).

Ориентация на устойчивое развитие определяется, кроме политики, также спросом на качественные объекты. В Европе прогнозируется снижение интереса со стороны арендаторов и инвесторов к офисной недвижимости с низким уровнем энергоэффективности.

Соответственно недвижимость, отвечающая современным требованиям, останется выгодным вариантом для инвестиций.

Актуальным направлением является увеличение доли инвестиций в инфраструктурные проекты, имеющие важное значение для организации комфортной среды и достижения климатической нейтральности. В частности, это коммуникационные сети, системы отопления, вентиляции, энерго- и водоснабжения, дорожное покрытие.

Планы модернизации инфраструктуры и реализации новых объектов охватывают страны Европы и США, где разрабатываются варианты инвестиционной поддержки этого направления. Так, сегодня в Европе реализуется несколько масштабных инфраструктурных проектов, цель которых — расширить железнодорожное и водное сообщение между странами региона. В общей сложности ЕС до 2027 года имеет целью привлечь около 300 млн евро в инфраструктуру в рамках соответствующей стратегии.

Спрос на инвестиции в инфраструктуру будет расти, что важно для реализации "умных" городов. В частности, модернизированные элементы – специальные датчики могут определять оптимальное время сбора мусора, управлять дорожным движением или уличным освещением.

Бесспорно, война оказала беспрецедентное влияние на украинский сектор недвижимости и остается одним из важных факторов, влияющих на состояние и развитие глобального рынка.

Поэтому в перспективе в целях энергетической независимости в мире будет набирать обороты тенденция внедрения устойчивых практик в недвижимости и строительстве, что также обусловлено рыночным спросом и необходимостью достижения климатической нейтральности. Украине как стране-кандидату на вступление в ЕС нужно принять во внимание этот ориентир и определить развитие энергоэффективного строительства и устойчивой инфраструктуры – одним из приоритетов для восстановления.