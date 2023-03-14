Жилье во время войны: как и где в Украине строились квартиры в 2022 году

В прошлом году, по информации Государственной службы статистики, застройщики задекларировали строительство 98,4 тыс. квартир. В лидерах — столичный регион.

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В 2022 году, несмотря на то, что разразилась полномасштабная война между РФ и Украиной, на рынке недвижимости продолжалось строительство жилья. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что в прошлом году застройщики задекларировали строительство 98,4 тыс. квартир. В лидерах — столичный регион, в котором было заявлено строительство жилья на 28,8 тыс. квартир.

В то же время на неоккупированной части Донецкой и Луганской областей к началу активных боевых действий стартовало строительство 21 и 4 квартиры.

В Николаевской и Херсонской областях заложено 31 и 184 жилых помещения.

Данные представлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Где в Украине самая дорогая и дешевая аренда жилья

В январе 2023 года украинцы за аренду квартир, в среднем, платили больше 6 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Самая дорогая аренда жилья была в Закарпатской области – в среднем 13 123 гривен за однокомнатную квартиру. Второе место занимает Львовская область, где аренда квартиры с одной комнатой с декабря 2022 выросла на 0,2% — до 10 996 гривен.

В Киеве, который сейчас занимает третье место, арендовать жилье вообще стало дешевле, так как цены снизились на 2,6% — до 7 438 гривен. Четвертое и пятое места занимают Хмельницкая (7 165 гривен) и Черновицкая области (7 095 гривен) соответственно.

Задешево можно снять жилье, как и раньше, в прифронтовых регионах. Например, в Херсонской области арендовать "однушку" можно всего за 2 905 гривен, в Запорожской — за 2 862 гривен, в Сумской — за 2 687 гривен.

Ранее Фокус писал, что на окраине Ивано-Франковска собираются построить 12 домов с квартирами для переселенцев. Строительство жилья профинансирует Евросоюз, для этого было выделено 10 миллионов евро.

Еще напомним, что компенсацию за разрушенное в ходе военных действий жилье украинцам, возможно, начнут выдавать с мая 2023 года.