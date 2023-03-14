Житло під час війни: як і де в Україні будувалися квартири у 2022 році

Минулого року, за інформацією Державної служби статистики, забудовники задекларували будівництво 98,4 тисяч квартир. У лідерах – столичний регіон.

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У 2022 році, попри те, що вибухнула повномасштабна війна між РФ та Україною, на ринку нерухомості продовжувалося будівництво житла. Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що минулого року забудовники задекларували будівництво 98,4 тис. квартир. У лідерах – столичний регіон, у якому було заявлено будівництво житла на 28,8 тис. квартир.

У той же час на неокупованій частині Донецької та Луганської областей до початку активних бойових дій стартувало будівництво 21 та 4 квартир.

У Миколаївській та Херсонській областях закладено 31 та 184 житлові приміщення.

Дані представлені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Де в Україні найдорожча та найдешевша оренда житла

У січні 2023 року українці за оренду квартир, у середньому, платили понад 6 тисяч гривень. Про це свідчать дані Держстату.

Найдорожча оренда житла була у Закарпатській області – у середньому 13 123 гривні за однокімнатну квартиру. Друге місце займає Львівська область, де оренда квартири з однією кімнатою з грудня 2022 року зросла на 0,2% — до 10 996 гривень.

У Києві, який зараз посідає третє місце, орендувати житло взагалі стало дешевшим, оскільки ціни знизилися на 2,6% — до 7 438 гривень. Четверте та п'яте місця займають Хмельницька ( 7 165 гривень ) та Чернівецька області ( 7 095 гривень ) відповідно.

Дешево можна зняти житло, як і раніше, у прифронтових регіонах. Наприклад, у Херсонській області орендувати "однушку" можна лише за 2 905 гривень, у Запорізькій – за 2 862 гривень, у Сумській – за 2 687 гривень.

Раніше Фокус писав, що на околиці Івано-Франківська збираються збудувати 12 будинків із квартирами для переселенців. Будівництво житла профінансує Євросоюз, для цього було виділено 10 мільйонів євро.

Ще нагадаємо, щокомпенсацію за зруйноване під час воєнних дій житло українцям, можливо, почнуть видавати з травня 2023 року.