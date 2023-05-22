Привыкайте жить без России. Как должна измениться Европа в связи с войной в Украине

Вторжением в Украину Россия окончательно поставила себя вне цивилизованной Европы. Следовательно, должны уйти политики, не мыслящие Европы без России, считает социолог и публицист Александр Новохатский .

Обстоятельства нашей современной жизни — это яркое последствие безответственного поведения нескольких генераций политических существ. Они просто поверили в свою исключительность и безупречность. Однако, за добродетели они почему-то выдают изъяны и ущербность. Потому и результаты их деятельности… можно наблюдать за нашими окнами.

Их время прошло. Но они пока не ушли. Они не понимают, что должны уйти и исчезнуть из нашей жизни навсегда. Они должны сделать то, что никогда в своей политической жизни не делали. Они должны ответить, понести реальную ответственность за все, что наступило в результате их безответственной политической жизни. Ответить жизнью… по крайней мере, политической.

Ни быстрых рецептов, ни волшебных таблеток, ни священных мантр типа "как-то само рассосется", применить не получится. Даже волшебное действо в виде езды по ушам обычным людям уже не имеет эффекта.

Не работает и не будет работать на реальное улучшение ситуации ни одна схема, ни политическая фигура, ни политическая организация. Традиционные выкрутасы и манипуляции словами вместе с извращением содержания не разрешают главного противоречия, которое и приводит к разрушению политических и мировых конструкций безопасности.

Сама "безопасность" здесь воспринимается в ущербном виде и конструктивно-сущностно совсем о другом...

Современная Европа стала "старой". Ничтожной, не пригодной для адекватного реагирования на вызовы и угрозы ее существованию. Наш мир отношений терпит крах. Испытывает показательно и откровенно. Политические деятели последнего публичного поколения уже откровенно и явно стали неадекватными-старыми-несостоятельными.

Ангела Меркель – пример европейского политика, считавшая, что с Россией можно договариваться

Если бы работали их методология, идеология, нарративы и куча другого политического инвентаря, то и нашей ситуации с открытой войной и полным обрушением современной модели обустройства пространства отношений не произошло бы. Кроме того, такая ситуация даже не возникла бы.

Война – это всегда маркер того, что существует глубокий конфликт-противоречие, что и приводит непосредственно к масштабным убийствам.

Россия никогда не станет частью "Западного мира". Россия никогда не прекратит оказывать давление на человека и сеять смерть тем, кто способен сопротивляться. Россия… и есть олицетворение антимира цивилизованных людей. Тех людей, которые цивилизованно-организованы на принципе почитания Свободы, как базовой потребности. Россия есть зло. Настоящее зло. Примером мира отношений, где Свобода – это лишь непристойная химера и опасная фигня.

Современные старые, независимо от биологического возраста, политики, явно не способны сделать правильные выводы. Они явно не способны понять то, что знает каждый ребенок. Со злом не договариваются — его уничтожают. В противном варианте поведения зло уничтожит человека.

Современной России нет места в будущем мире. Нет нужды ее туда тащить. Нет нужды пытаться договориться со злом…

Особенно за счет сотни тысяч человеческих жизней…

Привыкайте жить без России. Привыкайте. Ибо это тот же вариант "риал политик", через который должен пройти весь мировой политический бомонд. Вопрос существования России становится маркером, через который будет определяться политическое будущее и политическая современность.

Таков неизбежный ход событий по развитию ситуации вокруг проявленного конфликта между человеческими мирами живых и мертвых отношений.

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