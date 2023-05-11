Сделать Россию безопасной на сотни лет: как создать проамериканскую власть в РФ

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Выскажу непопулярную, но, на мой взгляд, очень важную для нашего будущего мысль.

Небольшая преамбула.

Большие системы устойчивы. Их практически нереально уничтожить или привести в неустойчивое состояние внешними воздействиями.

Грубо говоря, чем больше масса, плотность и габаритные размеры, тем сложнее что-то сделать с этим объектом. Это аксиома. Тут спорить нечего.

Россия — огромная страна. И по габаритным размерам, и по количеству населения, и по ресурсам. Ее практически нереально захватить и контролировать — времена, когда Александр Македонский оставлял в столицах покоренных царств малочисленные гарнизоны, а сам продолжал движение на Восток, уже прошли. Так оккупация не работает. Нанести России военное поражение, после которого она станет белой и пушистой, невозможно. При любых раскладах — а я верю в нашу победу — рядом с нами останется огромный, достаточно сильный, ресурсный, ненавидящий нас враг.

Миллионы квадратных километров территории, военное производство, способное производить пусть не самое современное, но смертоносное железо, нефть, газ, металлы в товарных количествах и больше сотни миллионов человек, ненавидящих нас до зеленых соплей.

Устойчивость и сила России определяются ее физическими размерами, запасами полезных ископаемых, внушаемостью населения и ментальным отставанием от цивилизованной части мира минимум на сотню лет. Этакий огромный и могучий мужик с проблемами в развитии, вооруженный до зубов и злой, как бешеная собака.

Ни мы, ни наши западные партнеры, ни мы вместе с западными партнерами не способны повалить и разобрать эту конструкцию. Проблема, еще раз повторюсь, не в ее совершенстве, а в ее размерах и устройстве.

Эту конструкцию можно преобразовать или разрушить только изнутри, опираясь на помощь думающей части российского общества, на оппозицию, какой бы она не была. Если она антипутинская, то этого на начальном этапе вполне достаточно, чтобы ее поддержать.

Гордые вопли о том, что нам не нужны союзники, что мы не хотим иметь дело ни с какими русскими — это глупая, самоуверенная и бесперспективная позиция.

Это позиция, которая приведет нас к еще одной войне в ближайшие 10 лет, и к многим войнам в ближайшей перспективе.

На начальном этапе вполне достаточно поддержать любую антипутинскую оппозицию Фото: RTVI

Если ты не можешь уничтожить врага — а мы не способны его уничтожить и это еще одна аксиома, с которой нам надо смириться — то ты должен его перехитрить, обессилить, сделать так, чтобы внутренние условия в его стане не допускали нападения или другой агрессии.

В отдаленной перспективе нам была бы выгодна проукраинская и проамериканская российская власть. И, как ни странно, такая власть была бы выгодна самой России.

Это ее единственный шанс не остаться на окраине мировой цивилизации, куда загнали ее кремлевское убожество и его пособники.

Мы должны искать тех россиян, что готовы формировать другую идеологию, другие нравственные и политические идеи, другие исторические нарративы. Мы должны их финансировать, продвигать, нежно о них заботиться, а не посылать за русским кораблем.

Россия десятки лет формировала лояльные ей сообщества в других странах, она всячески разрушала нашу государственность изнутри, опираясь на украинскую пятую колонну. Мы что? Глупее?

Наша задача не превратить Россию в пустыню — это нерешаемая военная задача. Наша цель сделать Россию безопасной для Украины на сотни лет, в идеале — лояльной или дружественной.

В противном случае, над нами будет нависать смертельно опасная угроза, нарыв, готовый лопнуть в любой момент.

Война может длиться бесконечно, формы ее могут меняться, но по сути, я бы не стал рассчитывать на капитуляцию и внезапные приступы любви со стороны нынешней России. Я бы попытался ее изменить, проведя к власти более-менее вменяемую часть политикума.

Уверен, что мои слова особой поддержки не получат. Просто ненавидеть всех россиян скопом значительно проще. Только перспективы победить в войне не ситуативно, а окончательно не существует без понимания стратегии.

А всех убить — это не стратегия. Даже если очень хочется.

Россия тратила на то, чтобы формировать к себе лояльность, сотни миллиардов долларов на протяжении десятков лет. Это правильный путь.

Формировать элиты недружелюбного соседа так, как нам выгодно — это единственно возможный путь к длительному миру. Поддерживать и финансировать тех, кто может сломать режим, изменить его цели в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Или продолжать войну десятки лет, заявляя, что в сортах россиян мы не разбираемся, а союзники нам не нужны.

Вот, собственно, и все.

Ничего нового я не сказал, но прислушаться все же советую.

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