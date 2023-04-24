Россия не перестанет воевать никогда. Это окончится только со смертью империи

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Хотят ли русские войны?…

В детстве пластинка с этой песней была у меня любимой. Фирма Мелодия на 33 1/2 оборота. Я, по рассказам мамы, даже брал ее с собой в кроватку. Мне было года 2-3, читать я еще не умел, но безошибочно определял именно эту пластинку даже в полной темноте. Требовал именно ее. Наверное, предчувствовал, что 58 лет спустя буду помнить слова песни, и на этот момент твердо знать: русские войны хотят.

Вся история российской государственности, еще с допетровских времен — это история экспансий: войн, набегов, междоусобиц, захвата территорий, лжи, кровавых "ассимиляций" десятков больших и сотен малых народов, которые во многих случаях можно назвать геноцидом.

Проблема не в том, что это было в прошлом — фактически все империи действовали схожими методами — Испания , Британия, Португалия за свою историю натворили такого, что волосы встают дыбом при чтении исторических документов. Да что там империи, если вспомнить, что творили в колониях французы, немцы, голландцы и бельгийцы, то от ужаса можно поседеть.

Проблема в том, что россияне остались на уровне 19 — начала 20 века, в то время, когда мир изменился и живет совершенно по другим правилам, с другими понятиями и нравственными императивами. Современная Российская Федерация с ее одновременным косплеем Российской империи, СССР и нацистской Германии — это косматый, дурно пахнущий троглодит, оказавшийся в сегодняшнем мире, реликт, раскрашенное шаманами окаменевшее г***но мамонта, возомнившее себя источником мудрости и духовных скреп.

Нельзя подходить к проблемам и вызовам сегодняшнего дня, опираясь на мораль и методы полуторавековой давности. Нельзя оценивать события полуторавековой давности, исходя из морали и методов сегодняшнего дня. То, что кажется нам безнравственным и ужасным в первой половине века 21-го, было вполне в порядке вещей в начале 20 века. Когда ста сорока миллионная страна застывает во времени, как муха в янтаре, и пытается вести себя как фашистское государство вековой давности, не стоит удивляться тому, что ее ждет остракизм и экономическая изоляция. Это нормальная реакция цивилизации на крайне опасный раздражитель.

Недавно я прочел запись в блоге известного российского писателя Лазарчука (кстати, одного из учеников Стругацких), которая объясняет, для меня лично, если не все, то многое из того, с чем мы столкнулись в России за последние 20 с лишним лет. Автор не сам Андрей, а некий Андрей Перла, но, судя по всему, Лазарчук поддерживает эту точку зрения.

Война, как смысл жизни. Война, наполнившая пустую оболочку существования поколения от 40 до 60-ти, загнивавшего в условиях мирной жизни. Не прогресс — стремление к новому, к открытиям, к звездам, к взаимопониманию, всеобщему благополучию… Война.

Кровь, дерьмо, оторванные конечности, горящие города, сироты, вдовы, нищета, разруха. Борьба за ложные идеи. Война за новые территории, при полной неспособности дать лад территориям существующим. Война за империю, которая давно уже разложилась и гниет в своей неглубокой могиле. Это и есть смыслы, за которые стоит отдать жизнь? Да и что это за жизнь, в которой смерть за глупость кремлевского ничтожества есть замена смерти от водки и нищей старости? Серьезно? Это и есть достойный финал существования поколения? Война за то, чтобы изгадить еще миллион гектаров? Убить еще сотню тысяч человек, которые не хотят от вас ничего, кроме того, чтобы вы навсегда исчезли с горизонта? Неправильные русские — это украинцы? Смерть за русский язык, на котором и так говорили те, кого вы убиваете?

Да. Это так. Это серьезно.

Это не тенденция последних лет, не влияние путинского режима. Это действительно национальная идея. Национальная идея (хоть это странно звучит) не отдельной национальности, не русских, а имперских — вне зависимости от права крови — по праву принадлежности к отжившей, архаичной, бесчеловечной форме существования цивилизации. К ее тупиковой ветви.

Вот что пишет один из самых значимых для российской (да и не только российской, если честно) культуры писателей Федор Михайлович Достоевский:

"Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь "братьев-славян", измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте"

1877 г.

В стране полной безнадеги война - единственное приключение Фото: Минобороны Беларуси

В России с осени 1875 года развернулось массовое движение поддержки славянской борьбы, охватившее все общественные слои. В обществе развернулась острая дискуссия: прогрессивные круги обосновывали освободительные цели войны, консерваторы рассуждали о ее возможных политических дивидендах, таких, как захват Константинополя и создание славянской федерации во главе с монархической Россией.

На эту дискуссию наложился традиционный российский спор между славянофилами и западниками, причем первые, в лице писателя Достоевского, видели в войне выполнение особой исторической миссии русского народа, заключавшейся в сплочении вокруг России славянских народов на основе православия, а вторые, в лице Тургенева, отрицали значение религиозного аспекта и считали, что целью войны является не защита православия, а освобождение болгар.

Но нас интересует именно взгляд на войну (кстати, ее по результатам сложно назвать освободительной и, если вспомнить историческую перспективу, то освобожденная, настрадавшаяся от зверства башибузуков Болгария никогда и ни в одной войне не выступала на стороне России или, в дальнейшем, СССР), как на противоядие от "немощи растления и духовной тесноты".

Я намеренно стартую с конца 19 века, чтобы тезисы мои не казались особо замшелыми, но при желании мы можем легко устроить экскурс во времена давние, допетровские, послепетровские, петровские, екатериниские… да какие угодно времена — всегда война считалась делом благим, для общества и державы полезным. Агрессия к соседям, к конкурентам на мировой арене, ко всему окружающему, но не подвластному или бунтующему миру была нормой. Ксенофобия, панслявянизм, идеи превосходства православия всегда поощрялись государственной властью. И идеи коммунистического Интернационала вполне вписывались в российский мейнстрим, особенно если понимать религиозную сущность коммунистической идеи — подмена одной секты на другую сути учения не меняет.

Война 1904 года с Японией, по словам Вячеслава фон Плеве, планировалось, как "маленькая победоносная война, способная удержать революцию". Как закончилась очень необходимая русско-японская война, мы помним из истории, революцию 1905 года тоже. "Маленькая победоносная" удалась на славу, тоже придав смысл жизни сотням тысяч погибших на ней граждан империи.

"Государь! — говорит императору Николаю II военный министр России в 1914 году. — Война — это лучшее, что может случиться с Россией!" Еще одна маленькая победоносная война? Предыдущей было недостаточно? Есть особые народы — народы, которые не учатся ни на своем, ни на чужом опыте. Император Николай Второй принимает решение, и на Дворцовой площади собираются тысячи людей с хоругвями, знаменами, лозунгами — они собираются умереть за братьев-сербов, за православие (которое никто и не трогал) и за интересы дряхлеющей империи. Царь произносит речь с балкона Зимнего дворца, народ становится на колени, церковники благословляют новую бойню — она должна показать миру мощь империи, продемонстрировать влияние России на мировую политику и поставить зарвавшихся царских кузенов на подобающее им место. Но планам не суждено сбыться. Эта "победоносная" война приводит к крушению государственности, смене политического строя и возникновению нового монстра — коммунистической диктатуры, такой же агрессивной, кровавой и жадной, как и Российская империя. В Великой Войне гибнут миллионы людей, еще десяток миллионов сжирает война гражданская… Россия лежит в руинах. Большевики выводят остатки империи из войны, окончательно обнуляя русские планы по контролю над проливами и ведущей роли в мировой иерархии. И если вы думаете, что это грандиозное поражение хоть чему-то научило жителей 1/6 части суши, то глубоко ошибаетесь. Не научило.

Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем

Мировой пожар в крови!

Господи, благослови!

Еще не сгнили миллионы трупов на полях сражений, как новой власти снова неймется!

Даешь Варшаву! Дай Берлин! Мы врезались в Крым!

Если вы этого еще не знали, то открою вам глаза: идеями и целями международного (что первого, что второго, что третьего) Коминтерна были вовсе не счастье и благополучие рабочих и крестьян во всем мире, а экспорт революции в самой ее страшной и кровавой форме — российской. Это попытка прямой интервенции во все страны мира и попытка их оккупации. Это в перспективе смерть и разруха, подобная той, что была устроена взбесившимся люмпеном под управлением опустившейся интеллигенции на территориях бывшей РИ. И именно эта форма бесчеловечной диктатуры была логическим продолжением многовековой российской политики — плоть от плоти тех, кто сотни лет строил систему, в которой жаждущие войны рабы завоевывали новых рабов.

Задавали ли вы себе вопрос: почему западные страны так долго не оказывали СССР помощи в борьбе с Гитлером? Нет? Так спросите себя: чью сторону вы примите в схватке жабы и гадюки? Спросите себя, почему после окончания Второй мировой началась Холодная война? Почему Черчилль произнес Фултоновскую речь? Неужели 40 миллионов погибших оказалось недостаточно, чтобы поумнеть? Или то, что ГУЛАГ победил Освенцим, ознаменовало не победу хорошего над плохим, а всего лишь новую фазу борьбы со злом, где меньшее (на текущий момент) зло взобралось на постамент большого зла, и оказалось на своем месте?

Хотят ли русские войны?

Давайте спросим у венгров, чехов, поляков, у балтийских стран, у молдаван, у грузин, у самих себя, в конце концов!

Давайте поглядим на Африку, превращенную Советским Союзом — его деньгами, его агентурой, его сателлитами — из континента-курорта в континент кошмара. Кстати, именно там сейчас развился и снимает золотые пенки "Вагнер".

Давайте посмотрим на Южную Америку, куда наследнички Российской империи вливали сотни миллионов в расчете на местных леваков. На сандинистов и прочую нечисть.

Давайте вспомним, кто вскормил левый терроризм в Европе? Кто финансировал и вооружал арабские страны, натравливая их на Израиль? Кто "освобождал" Юго-Восточную Азию от американского влияния? Кто в десна целовался с Пол Потом? Кто вторгся в Афганистан и убил там миллион человек?

Так хотят ли русские войны? Что придает истинный смысл их жизни? Почему они радостно смеялись, когда самолеты утюжили Гори, убивая мирных жителей? Почему генерал Лебедь нес чушь про молдавских фашистов и его слушали? Почему в сегодняшней войне против Украины Путина поддерживает от 70 до 85% опрошенного населения? Кто в этом виноват? Алексей Тишайший? Петр? Екатерина? Суворов или кто-то из Александров? Николай Первый или Второй? Ленин, Сталин, Хрущев или Брежнев? Или, может, только Путин с Медведевым?

Или все-таки речь идет о выработанной веками ментальности разношерстной политической нации, которую мы зовем россиянами? Об интересах и желаниях глубинного народа, населяющего огромную страну, в которой большая часть непригодна для человеческого проживания? В которой война, насилие, жестокость — это форма существования, а не несчастье?

Что можно сказать о людях, для которых война — жизнеобразующий процесс, наполняющий хоть какими-то смыслами пустое существование? Где альтернативой прое***ной начисто жизни является возможность забрать жизнь чужую? Ограбить, изнасиловать, разрушить, оккупировать, испоганить?

Империи живут исключительно экспансией. Когда империя перестает захватывать и присваивать — она начинает умирать. Нынешняя Россия — это гальванизированный труп Советского Союза, пытающийся вернуться в прежние границы. Она никогда не была хорошей и не сегодня стала плохой.

Она была такой всегда — с момента зарождения и до сегодняшнего дня. Ее нельзя изменить, уговорить или реформировать. Она устойчива к внутренним и внешним воздействиям, потому что агрессия — это форма ее существования, а внутренняя неустроенность населения и территорий является стимулом для внешней экспансии. Все гармонично.

Грубо говоря, бессмысленная и тяжелая жизнь внутри страны, неустроенность, бедность, отсутствие доступа к нормальной медицине, образованию, толкает народонаселение на войны и сопутствующие им преступления. Война для миллионов россиян — это такое окно в мир, туристическая путевка, путешествие в чужую страну, куда лучше всего въезжать на танке или БТРе, потому что иначе из этой жизни не вырваться. Потому что дома эти миллионы "никогда хорошо не жили — нех*** и начинать!"

В общем, замкнутый круг, выход из которого на сегодня только в неглубокую могилу в украинской лесопосадке. Это ведь лучше, чем умереть от водки под покосившимся забором или в лагере на лесоповале? Война может стать смыслом жизни вместо созидания только в смертельно больном обществе. Заменить стремление жить, созидать, любить желанием воевать, убивать, нести разрушение можно только лишив общество надежды и поставив в условия, когда никакой альтернативы, кроме смерти во имя власти не существует.

Боюсь, мы обречены на войну со Змеем Горынычем, которого нельзя убить, потому что голов у него миллионы, и его нельзя уговорить жить не так, как он живет, не перестроив его пещеру в нечто более пригодное для жизни. А перестроить ее невозможно, так как пещера слишком велика, загажена, и самому Змею в ней привычно, хоть и душевно нехорошо.

Поэтому расслабляться нельзя. Эта война не может кончиться завтра. Она будет продолжаться до тех пор, пока на месте России не возникнут руины, на которых уцелевшие построят нечто в корне отличающееся от страны полной Безнадеги, в которой лучше умереть, чем жить.

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