Украине нужна новая Россия. Почему нам важно влиять на то, что происходит по соседству

Поддержка любого вида российской оппозиции — в интересах Украины. Иначе нам предстоит воевать с соседом еще очень и очень долго, предрекает политолог и психолог Алексей Арестович .

После нашей победы, сама РФ никуда не денется.

В какой бы форме она не была, нам все равно придется жить рядом.

Сегодняшняя РФ движима шовинизмом, ресентиментом и желанием мести за распад союза, за проигрыши на фронте, за отвержение ее Украиной и Западом в целом,

Без смены парадигмы в самой РФ мы будем вынуждены воевать с ней еще очень и очень долго.

В интересах Украины поддержать противостояние российской оппозиции с властью Фото: 24 канал

Возможна ли смена парадигмы?

Да.

Для этого в России должны прийти другие люди, движимы другими мотивами.

Есть ли такие люди среди российских граждан?

Да.

Мы все являемся свидетелями появления вооруженной оппозиции режиму.

Когда разрозненная политическая оппозиция объединится между собой и с вооруженной оппозицией, появится человек, который возьмет на себя ответственность и поведет за собой людей — Россия получит исторический шанс стать частью цивилизованного общества.

И в наших интересах способствовать этому.

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