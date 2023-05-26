F-16 - для возвращения Крыма. Как Рамштайн создал Украине перспективы деоккупации

На последнем "Рамштайне" фактически оформилась "истребительная коалиция". Работать она начнет не сразу, а к осени — и эксперт-международник Максим Яли объясняет, чему она должна помочь.

На "Рамштайне" фактически оформилась коалиция по F16.

Первый этап — подготовка пилотов.

Он начнется не позднее чем через две недели.

Второй этап — передача F16 ЗСУ. Это уже будет осень. Скорее всего, те страны, которые будут участвовать в подготовке украинских пилотов, составят костяк тех, кто будет участвовать во втором.

F-16 должен изменить конфигурацию войны

Нидерланды уже приостановили контракт на продажу своих F16.

К осени, я думаю, уже будет понятно, сможем мы деоккупировать все территории, удерживаемые пока врагом.

Даже глава комитета объединенных штабов США генерал Милли сомневается, что этого удастся достичь в 2023-м.

Вот для деоккупации Крыма F-16 "кровь из носу" будут нужны.

Но для этого нужно будет деоккупировать полностью Херсонскую и Запорожские области и выйти к его границам.

Вот это можно будет считать успешным контрнаступлением и станет основанием для продолжения поставок вооружений в Украину. В том числе уже и самолетов.

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