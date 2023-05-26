Истерика Москвы. Почему в России так болезненно восприняли новую дату Рождества в ПЦУ

Переход ПЦУ на новый церковный календарь вызвал ужасное неприятие в России. Это понятно, ведь этим Украина делает еще один шаг к правильной жизни, пишет аналитик Сергей Фурса .

В России подгорает потому, что украинская православная церковь перешла на нормальный календарь.

Ну натурально подгорает. Даже усатый рот Путина, Песков, назвал это вакханалией.

Еще одно подтверждение, что это было верное решение.

Но какой парадокс.

Русская церковь живет по устаревшему календарю. Который показывает неправильное время. Ну вот тупо неправильное и они сами об этом знают. Это как носить часы, которые показывают неверное время.

Это ведь не об идеологии. Это о математике. Математика в любой части света, даже в Сибири, остается математикой. И математика говорит, что весь мир живет по верному, точному календарю. А "русский религиозный мир" — по неправильному. И когда кто-то говорит "Ну нет, мы не будем больше притворяться, что Земля плоская", поднимают шум и кричат, что это всемирная измена. Не хотят отпускать Украину из своего зазеркалья.

Парадокс. Еще до переворота 1917 года вся российская империя жила в этом "ином мире". Со своим календарем. В Париже было уже 1 января, а в Петербурге еще середина декабря. И большевики перевели светские часы, но не позаботились о церковных.

Но вот та же русская церковь уперлась, как бараны, и не признает ошибочности. Говорит, наверное, что это во всем мире время проходит не так, как в России. Потому что Россия отдельная цивилизация. И там другое течение времени. В принципе, мы это видим. Они постоянно возвращаются во времени. Хотят вернуть прошлое.

...А Россия останется там же, где и была, со своим историческим упрямством Фото: Getty Images

И, наверное, просто не могут признать, что Запад и здесь прав. Не могут признать, что 2+2=4. Ну так говорят на проклятом Западе. Где, как недавно заявил глава российской разведки Нарышкин (тот, у кого коленки тряслись) — "В своей гордыне западные тоталитарно-либеральные режимы во главе с США в последнее время зашли так далеко, что покушаются на само человеческое естество. Де-факто они хотят уничтожить в человеке все человеческое, превратить его из свободного существа в полностью управляемую трансгуманистическую химеру". Вот реально так и заявил глава разведки. А ведь он должен точно знать. Разведка же.

Короче, кто признает математику и будет праздновать Рождество 25 декабря, тот уже стал на путь превращения в управляемую трансгуманическую химеру. Чтобы это такое не было.

Почему они включили хейт? Потому что церковь для них — это оружие. Как и язык. И они понимают, что если украинцы будут праздновать религиозные праздники в нормальные даты вместе со всем миром, то это еще больше уменьшит влияние России в Украине. Поэтому они изо всех сил противились появлению украинской православной церкви. Поэтому сейчас визжат от бессилия, видя, как теряют влияние московские попы в Украине и как новая украинская церковь быстро мигрирует на Запад. И будут формировать новые привычки для украинцев. Это долгая история. Это не история одного-двух лет. Но это будет работать.

Церковь — это русское оружие. Русская культура и язык — это также русское оружие. Потому что заставляет потреблять российскую информацию. С русского информационного поля. С российскими нарративами. Где даже противники Путина, выехав из России, уверены, что Патриоту капец и "кинжалы" сбить невозможно. Ну потому что тупо невозможно. И россияне это знают. И знают, что даже такая формальная вещь, как переход на нормальный календарь, еще дальше отдаляет украинцев от российского мира. И близится к цивилизации. И от этого у них пылает.

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