Наказать мужчин-мигрантов. Почему не сработает формула министра внутренних дел

"Угроза наказания без стимулов работает на микроуровне, на уровне человека или небольшой группы людей, а на макроуровне не работает. Простыми словами, хотя и оскомина уже от такой аналогии, кнута маловато, нужен пряник". Мнение

Минэкономики и Нацбанк: Алярм, у нас проблема с людьми, с демографией, работать некому, надо возвращать мигрантов домой!

МВД: Ни слова больше! Разрабатываем закон о наказании уехавшим!

/режим ирония выключается/

На самом деле логика, мне кажется, на 100% ясна. Вернуть тех, кто по-разному уехал, угрозой наказания. Не вернешься к тому моменту, как примут закон — станешь нарушителем (потому что сейчас там прямого нарушения нет, насколько из комментариев юристов понял). Хороший стимул (в теории), классическое простое решение.

Оно так не работает. Угроза наказания без стимулов работает на микроуровне, на уровне человека или небольшой группы людей, а на макроуровне не работает. Простыми словами, хотя и оскомина уже от такой аналогии, кнута маловато, нужен пряник.

Выехавшие вряд ли поголовно испугаются

Можно и в разумных экономических терминах: такое изменение не является Парето-оптимальным, скорее наоборот, потому что, наоборот, уменьшает благосостояние по крайней мере одного человека (точнее, группы людей), не принося пользы никому другому. А значит, не соответствует критерию роста общественного благосостояния. Поумничал.

Здесь многие в ленте хейтят министра ВС, который эту идею озвучил. Даже д..бом называют.

Имхо, это слишком, потому как раз здесь можно понять и намерения, и логику и человека. Если работа — в силу специфики профессии того же полицейского (которым министр, кажется, был до назначения) – ведется в основном на микроуровне, на уровне отдельных людей, законов, преступлений, с которыми борются. Вот и возникает профдеформация, которая в этом случае заключается, имхо, в том, что хорошие для микроуровня решения — "стимулирование угрозой наказания" — переносятся, или, как говорится, "масштабируются" и на макроуровень, на уровень общества, экономики в целом. И там перестает работать.

Вообще хочется, чтобы появилась где-то в правительстве позиция или должность Chief Risk Officer, или, не знаю, министра по финстабильности. Человека, выслушивающего идеи, спокойно. Потом говорит "нет" и уходит. И все остальные министры и заместители председателя ОП и депутаты – вот блин, фигово, но нет так нет. И оставляют эту идею.

Источник