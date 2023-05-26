Вернуть и посадить. Что не так в инициативе министра наказать незаконно уехавших мужчин

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Как экономиста, осознающего глубину нашей демографической ямы, меня раздражают разглагольствование министра внутренних дел Клименко о наказаниях для незаконно уехавших мужчин.

"Государство сделает все, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны […] Я думаю, это будет совместная инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной Рады […] Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу"

"Великолепная" коммуникация и очень своевременная. Тоталитарненько так, и с достаточным уровнем пренебрежения Конституцией и законом.

Вопрос, что мешает министру просто делать свою работу в рамках действующего законодательства?

Министр внутренних дел Игорь Клименко Фото: Нацполиция

Статья 369 за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу предусматривает ограничение или лишение свободы от 2 до 4 лет. Это нетяжкое преступление. (Если собрать бонусов за предварительный сговор, организованную группу, и ответственное служебное положение, вообще тяжелый)

Сроки давности за нетяжким преступлением – 5 лет.

"Бэбибоксеры" же в массе своей не с помощью подкопа под границей убегали. Что мешает взять в работу военкомов, торгующих белыми билетами по 5-7-10 тыс долларов, и еще пару каналов для выезда бэбибоксеров?

И потом массово ввалить тем, кто давал этим военкомам и другим должностным лицам взятки, ограничение свободы на пару лет по нижнему пределу наказания? Будет ли справедливо? Будет. При этом судимость лишит взяточников возможности занимать некоторые должности.

Что мешает сделать это? Коррумпированные военкомы неприкосновенны?

Проще коммуницировать популистскую антиконституционную дичь о наказании задним числом только тех, кто не позаботился о бумажке, разделять украинцев и отпугивать их возвращаться?

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