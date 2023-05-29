Путину нужен живой Лукашенко. Почему версия о "кремлевском отравлении" маловероятна

Версия об отравлении Лукашенко во время визита в Москву широко обсуждается в сети. Политолог Виктор Небоженко анализирует ее, выдвигая сразу несколько контраргументов

Белорусская оппозиционная эмиграция с радостью сообщает приятный слух, что после встречи в Москве Лукашенко срочно госпитализирован в критическом состоянии. Не надо спешить, но, отправляя иранские дроны и российские ракеты с белорусской стороны, Лукашенко уже обречен на справедливую месть или приговор суда. Рано или поздно это произойдет (суд над Лукашенко) в Киеве или Гааге.

Другое дело, что Путину сейчас не выгодна скоропостижная смерть Лукашенко по многим причинам. Во-первых, приезжающие в Москву политики, включая турецких, китайских, центрально-азиатских, иранских лидеров, будут бояться смерти или потери здоровья после милой встречи с Путиным в Кремле. Во-вторых, до тех пор пока Путин не установил ракеты с тактическим ядерным оружием в Беларуси против Европы и не направил их на Берлин, Варшаву, Киев, Прагу, Будапешт (наивный Орбан, он думает, что Путин его пожалеет), ему нужен полуживой и не сопротивляющийся Лукашенко.

Лукашенко плохо выглядит, но вряд ли отравлен Фото: Белта

В — третьих, Путину для прорыва международной блокады нужен любой "друг", попутчик, любой гость Кремля — "на вес золота", ибо не каждый политик другой страны решится на открытое сотрудничество с агрессивной Россией, которую осуждает все мировое сообщество. В — четвертых, в гибели друзей или гостей Путина в Кремле больше заинтересованы враги Путина, чем он сам, ибо выдавливание Путина с вершины власти является главной целью его внутренних и внешних врагов.

Наконец, хотя Путин очень жестокий и циничный человек, он очень боится покушений. И смерть Лукашенко может вызвать нездоровые ассоциации относительно его фигуры.

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