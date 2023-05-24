Лукашенко введет войска в Россию. Зачем Путину потребуется белорусская армия

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Вооруженная борьба российской оппозиции с путинским режимом на территории Белгородской области проявила несколько интересных тенденций.

Во-первых, как и в ситуации с падением авиации в Брянской области, события в Белгороде де-факто замолчали на федеральном уровне. Просто нет слов. Любое объяснение — плохое.

Главным спикером по теме брянской авиации вообще стал минский пюрер Александр Лукашенко. Такое впечатление, что ему больше всех надо. Словно это белорусская военщина сбила российские самолеты и вертолеты.

Что в Брянске, что в Белгороде проблемы легли на плечи губернаторов.

Это красноречивый сигнал другим регионам.

С одной стороны, если начнется какая-то беда, вы останетесь одни.

С другой стороны, о вашей беде в стране не узнают.

То есть, федеральный центр вас сдаст или разменяет, если так ему будет выгодно. Целостности России больше нет.

Так зачем тогда федеральная власть, которая генерирует исключительно проблемы?

В Белгороде в последнее время — одни проблемы, которые как будто не замечает центр

Второй момент. Московские "говорящие головы" по традиции обвиняют в белгородских событиях Украину. Но тут вот какое дело.

Инцидент, мягко говоря, резонансный. Всякий раз после резонансных инцидентов Москва имитировала "возмездие". Даже если удары российских войск случайно происходили постфактум чего-то яркого, это подавалось как "возмездие".

Как мы видим, прошли сутки, на российской территории идут боевые действия, но "возмездие" как-то не просматривается.

Из чего следует, что Украина не причастна от слова совсем. Это российский гражданский конфликт.

Либо что у Москвы нет силенок. Просто нечем. Им нужно время, чтобы накопить ракеты или организовать какую-то другую масштабную гадость.

Слабая Москва прячется от проблем — вот что сейчас видят региональные бонзы по всей России.

Знаете, что будет самое смешное?

На днях Лукашенко едет в Москву. Я не удивлюсь, если Путин попросит у пюрера… военной помощи. Обставят как миротворческую инициативу братских народов и выполнение союзнических обязательств по ОДКБ. Мол, зачем эти нервы? Давайте белорусы встанут на границе от Брянской до Воронежской областей.

Россиянам сейчас крайне невыгодно распылять войска. Ввиду чего Кремль может требовать от Минска втянуться в войну таким способом.

Вот будет забавно: Лукашенко — гарант военной безопасности и территориальной целостности России.

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