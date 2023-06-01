Игры вокруг "тарифного геноцида". Почему повышение тарифа на свет – это нормально

"В отличие от украинцев, потребители в Европе умеют считать и экономно потреблять электроэнергию, которая для них является товаром — таким же, как бензин для автомобиля или пирожные на завтрак. Если путь в Европу действительно актуален для Украины и ее жителей, то нужно начинать привыкать платить за электроэнергию". Мнение

"Тарифный геноцид" — помните, были даже митинги с призывами остановить "это"? А потом оказалось, что все акции были оплачены определенными лицами, которые просто "качнули" тему, а уши организаторов таких акций торчали из Кремля. Сейчас, когда правительство (наконец-то) решило перестать делать вид, будто электроэнергия действительно может стоить дешево, из всех рупоров начало лететь снова про "обедневших", которых правительство делает еще беднее. "Это же было уже!" (цитата Леонида Кучмы, кстати).

Электрическая энергия — не дождь с неба, не подарок от власти или политических сил, а работа сотен крупных и маленьких предприятий. Казалось бы, банальная информация, которую должны знать взрослые люди в стране. Однако, к сожалению, нет. Игры политического бомонда в популизм отразились на подсознании граждан, которые упорно хотят бесплатного, ну, или просто дешевого — газа, электроэнергии, воды, тепла … всего того, что во время СССР стоило копейки, а позже уже и после обретения Независимости тоже стоило копейки. Но стоит просто вспомнить, что эту дешевизну всегда кто-то оплачивал, на самом деле. Продолжительное время — Украина своими договоренностями с Россией, которая действительно держала страну на "газовой игле" дешевого ресурса от Газпрома. Ну, а электроэнергию по-дешевке обеспечивали государственные компании — "Энергоатом", "Укргидроэнерго". По сути, в последние годы ПСО (механизм возложенных на госкомпании спецобязанностей) тоже позволял властям удерживать стоимость электроэнергии на самом низком в Европе уровне. Однако путь в Евросоюз, который выбрала Украина еще во время Революции Достоинства, не предполагает существенных льгот для населения просто потому, что "ну, так исторически сложилось, что электроэнергия дешевая".

Игры политического бомонда в популизм отразились на подсознании граждан, которые упорно хотят бесплатного, ну, или просто дешевого — газа, электроэнергии, воды, тепла.

Чтобы приблизить страну к стандартам ЕС, даже был принят закон "О рынке электрической энергии", он вступил в силу еще в 2019 году. С тех пор рынок действительно заработал — правда, только для коммерческих потребителей. Именно они платят так называемый рыночный тариф — цена электроэнергии плюс тариф на распределение, плюс тариф на передачу и некоторые другие платежи. В итоге это около 6 — 8 грн за кВт-час. А вот для домохозяйств рынка нет. А действует тариф, устанавливаемый административным путем, а разницу между рыночной стоимостью и тарифом для населения покрывают государственные компании (уже упомянутый механизм ПСО для Энергоатома и Укргидроэнерго). В результате, у населения — дешевая электрическая энергия, а у государственных компаний — убытки, долги, регулярное вымаливание средств у государства (вместо передачи в госбюджет дивидендов от прибыльной деятельности и вместо модернизации производства).

Кроме того, финансовые перекосы влияют на долги в других сегментах и в целом ряде компаний, работающих в энергосекторе. В итоге, населению — доступные тарифы, а компаниям — регулярные убытки и сложности. И все бы, может быть, так и существовало. Но военные действия, попадания ВС РФ по энергетическим объектам, миллиарды убытков качнули привычную схему "населению нужно дешево". И во власти (наконец-то) задумались о начале пути в ЕС в энергетической сфере. А это значит — на первом этапе — повышение тарифа, а дальше — переход к рынку.

В странах ЕС уже работают настоящие рынки электрической энергии, а вот Украина пока отказывается от рынка, ведь социальные настроения требуют дешевого света

Такой рынок создан и отлично работает во Франции, Швеции, Италии, Великобритании и других странах. Невыгоден рынок только коррупционерам и некоторым приближенным к власти богатым людям с интересами в энергосекторе. Кстати, о Европе. По данным energypriceindex, в апреле 2023 года цена электроэнергии для конечных потребителей в странах Европы была следующей:

Швеция — 27,97 евроцентов за кВт-ч;

Великобритания — 46,65 евроцентов за кВт-ч;

Германия — 40,53 евроцента за кВт-ч;

Италия — 42,17 евроцентов за кВт-ч;

Румыния — 16,26 евроцентов за кВт-ч;

Польша — 22,59 евроцентов за кВт-ч.

То есть, если перевести в гривневые платежи, то за 100 кВт-часов потребитель в Германии платит более 1600 гривен, а потребитель в Румынии — 650 гривен. В Украине до повышения (до 1 июня) 100 кВт-часов стоили 144 гривны, а после повышения (с 1 июня) — 264 гривны. В новом ЖК в Киеве потребление электроэнергии в двухкомнатной квартире — около 400 кВт-часов в месяц, что будет означать платеж чуть выше 1 тыс. грн. Для сравнения — оплата паркоместа неподалеку от такого ЖК — 2 — 4 тыс. грн в месяц.

И да, разница в доходах потребителей и ценовые реалии в той или иной стране тоже имеют значение. Но, в отличие от украинцев, потребители в Европе умеют считать и экономно потреблять электроэнергию, которая для них является товаром — таким же, как бензин для автомобиля или пирожные на завтрак. Украина же пока остается без рыночных правил. Однако, если путь в Европу действительно актуален для страны и ее жителей, то нужно начинать привыкать платить за электроэнергию, как товар, а не надеяться на манную небесную, подаренную политическими силами.