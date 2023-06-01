Кто должен сесть за смерть людей в Киеве. Почему в столице не работают укрытия и кто в ответе

"Мэр и его команда считают, что укрытия — это не проекты будущего. Все проблемы решит паркинг, который будет строиться несколько лет. Очень стратегически. Риски допустимы, жертвы приемлемы. А укрытие — то такое, люди в них не ходят. Заигрались в политтехнологии и пиар. Забыли, что война и выборов не будет". Мнение.

В смерти людей виновата Россия.

Но город за полтора года войны не сделал нихера, чтобы укрытия работали.

Финдеп не хочет выделять деньги, потому что это нежилой фонд и нарушение бюджетного кодекса.

Некоторые ОСМД и частные владельцы решили, что войны нет, и людей можно не пускать. Гузара 26, привет вам. Спасибо судьбе, что это произошло не у вас, потому что могло. Завтра люди выбьют вам дверь, а я буду делать все, чтобы их не привлекли за это к ответственности.

Департамент образования считает, что ночью в школе тоже идет образовательный процесс, поэтому пускать в укрытие в школы нельзя.

Ключи от укрытий у какого-то Васи, который по нормативу имеет 15 минут, а по понятиям — часок, чтобы открыть, а там уже и отбой. Потому что жителям ключ нельзя дать, ведь они не должностные лица.

Районы, имея утвержденный в декабре бюджет, ремонты запускают поближе к осени. И имеют для этого миллиард вполне объективных причин.

Мэр в укрытиях бывает, но знает о них не всю правду Фото: Виталий Кличко / Фейсбук

Мэр и его команда считают, что укрытие — это не проекты будущего. Все проблемы решит паркинг, который будет строиться несколько лет. Очень стратегически. Риски допустимы, жертвы приемлемы. И парк же, парк. А укрытие — то такое, люди в них не ходят. Заигрались в политтехнологии и пиар. Забыли, что война, и выборов не будет.

Депутаты поднимают вопросы укрытий на каждом заседании. Результат этого близок к нулю.

Мне очень жаль, очень. Соболезнование родным. Извините, город не справился.

Это до задницы дверцы, потому что мэр проблемы не видит в принципе, но инициирует создание контрольной комиссии в Киевсовете по укрытиям. Буду просить юридическую помощь. Потому что кто-то должен за это сесть, иначе не доходит.

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