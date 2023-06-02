Противокорабельными ракетами – по Киеву. Россияне дошли в обстрелах до полного абсурда

"Можно говорить о том, что россияне в своих безуспешных обстрелах Киева доведены до отчаяния и готовы даже перебрасывать на границы противокорабельные комплексы, пытаясь в эфемерной рефлексии добиться хоть какого-то результата". Мнение

Российские пропагандисты уже вторые сутки смакуют видео падения рядом со зданием ГУР МО Украины ракеты с последующей детонацией.

Интересно то, что оккупационные ресурсы, даже не скрывая, пришли к выводу о том, что контуры ракеты слишком напоминают П-800 "Оникс".

Если честно, не могу с ними не согласиться. Еще вчера, проанализировав видео, я заключил, что контуры данной ракеты не принадлежат ни к 9М723/728 ОТРК "Искандер-М", ни к его аэробалистической вариации "К", ни к Х-101/55 или КРМБ "Калибр" и тем более это не PAC-3 ЗРК "Patriot", а вот что касается П-800… Но все же были сомнения.

Сомнения обусловливались тем, что П-800 "Оникс" применяются береговыми противокорабельными комплексами "Бастион". То есть это в первую очередь противокорабельная ракета, хотя и имеет возможность нанесения ударов по поверхности. И все же, фактор ПКР меня смущал. Однако…

Однако, похоже, россияне действительно решили применить П-800 для удара по Киеву, с учетом того, что Х-47М2 "Кинжал" потерпел фиаско, "Искандер-М/К" аналогично. Может ли П-800 удастся прорвать ПВО Киева? Попробовали… Результат, как говорится, налицо. Вернее – на видео.

По Киеву стреляют всем, чем только могут Фото: ДСНС

Если внимательно рассмотреть опубликованное видео, то видно, что у ракеты повреждена задняя часть, то есть ее силовая установка получила повреждение и П-800 упала в Днепр, не долетев до здания. Это лишь подтверждает тот факт, что и "Ониксу" не удалось прорвать нашу ПВО. Но все же…

Но все же возникает вопрос, а зачем нужно было возиться и тянуть БРК "Бастион" к границе с Украиной? Почему бы не использовать для попытки прорыва ПВО 20 "Искандеров", 30 "Кинжалов", ну или 50 "Калибров"? А, похоже, потому, что их просто налицо в таких количествах нет.

Оккупанты попытались поэкспериментировать с замещением дефицитной ракетной компоненты теми средствами, которые в последнее время не особо применяются из-за низкой востребованности. То есть, Киев теперь будут обстреливать противокорабельными ракетами? Вероятно.

Повторюсь, эти выводы делаются посредством эмпирического метода, требующего подтверждения официальных лиц. Я не исключаю, что в ходе регулярных атак по Киеву могла быть допущена ошибка с установлением номенклатуры ракеты, П-800 или Р-500, слишком похожа и проблематична идентификация.

Но если это действительно так, то можно говорить о том, что россияне в своих безуспешных обстрелах Киева доведены до отчаяния и готовы даже перебрасывать на границы противокорабельные комплексы, пытаясь в эфемерной рефлексии добиться хоть какого-то результата.

Айда!

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