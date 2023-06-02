Господа Попко, Кличко, Шмыгаль, снится ли вам 9-летняя Виктория? Почему в вопросе открытия бомбоубежищ царит путаница

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Попко и Кличко — "от двух до пяти" с запретом занимать руководящие должности в государственных органах.

Сегодня погибли трое киевлян. Их убили не российские ракеты, а халатность столичных чиновников. Рашисты лишь пытались их убить, но им не удалось бы этого сделать, если бы не отвечающие за безопасность горожан. Люди погибли под обломками ракеты прямо под дверью бомбоубежища, которое оказалось закрытым.

Вернемся к аналогичному обстрелу Киева, которое произошло две недели назад. 17 мая появилось сообщение: "Руководитель КМВА Сергей Попко получил многочисленные жалобы от киевлян по поводу закрытых укрытий во время последней ракетной атаки.

Подобные случаи были зафиксированы во всех районах столицы.

Сегодня на заседании Совета обороны Киева было решено в кратчайшие сроки все укрытия города проинспектировать.

Речь идет о всех сооружениях, к которым у населения нет доступа, а балансодержателям предъявят требования обеспечения беспрепятственного доступа к защитным сооружениям гражданской защиты, говорит Сергей Попко.

Интересно, две недели — это "кратчайший срок" или не очень? Когда ты занимаешь такую ответственную должность в военное время, будь готов ответить за все, что наговорил. По всем признакам в действиях чиновников просматривается состав преступления, по крайней мере ст.367 Уголовного Кодекса "Служебная халатность", повлекшая тяжкие последствия. Наказание однозначно: от двух до пяти лет лишения свободы с запретом занимать должности и еще немалый штраф в придачу.

Столичные рулевые сегодня демонстрируют незаурядную активность: объявляют проверку бомбоубежищ, призывают общественность к проверкам свободного доступа к укрытиям. Мэр Кличко требует наказать "ключника", который не открыл своевременно дверь, руководителей учреждений-балансодержателей, обращается к ОП об увольнении руководителя района, на территории которого произошла беда. Интересно: а раньше он контролировал состояние укрытий, выявлял нарушения, обращался к ОП с просьбой уволить чиновников за разгильдяйство? Ответ: нет. Чем же он отличается от руководителей этих райадминистраций? Все они гамузом подпадают под действие ст.367 УК. А еще мэр уверяет: договорился с полицией, которая будет контролировать доступ к хранилищам… А почему раньше не договаривался, ведь ракетные обстрелы продолжаются каждый день — ждал, когда появятся трупы?

Мэру Киева так или иначе придется отвечать Фото: Скриншот

Не отстает Денис Шмыгаль: премьер уверяет, что руководители, допустившие преступное разгильдяйство, будут строго наказаны…

Все идет к тому, что к ответственности будут привлечены "стрелочники", первые лица и главные виновники не понесут реальной ответственности. А кто отвечает у нас за меры гражданской безопасности? И все понемногу. По несуразному закону — Кабмин и местные органы самоуправления. То есть те же Шмыгаль, Кличко, Попко… Это они должны были организовать гражданскую защиту, вместо этого сегодня угрожают строго наказать подчиненных. Нет, дорогие, это вы первыми сесть на скамью подсудимых. Там будете рассказывать, что в законодательстве не предусмотрена ответственность балансодержателя за закрытые хранилища, в зале суда Попко будет объяснять, почему после получения многочисленных жалоб киевлян он пообещал, что хранилища будут открыты, но две недели только философски наблюдал за ежедневными обстрелами столицы. Надеялся, что пронесет?.. Не пронесло — время отвечать. Две недели назад он не упоминал о несуразном законодательстве, наверняка это не мешало ему раздавать обещания. Я также не помню ни одного заявления, ни одной пресс-конференции глав городских властей, которые бы поставили перед общественностью вопрос ребром: Кабмин и парламент на втором году войны ничего не сделали, чтобы местные власти были способны обеспечить доступ граждан к бомбоубежищам.

Все, на что способны наши власти — требовать от руководителей районов держать бомбоубежища круглосуточно открытыми, хотя сами же признают: помещения быстро оккупируют бездомные и превратят их в мусорники, в которых не захочется находиться. Ничего, кроме как требовать, чиновники не умеют. А можно было бы определить ответственных граждан, проживающих вблизи укрытий или участковых полицейских, изготовить и раздать им комплекты ключей, чтобы сразу после объявления тревоги они первыми прибежали открыть дверь в укрытие. Нет, это очень сложно. Это нужно напрягаться, делать, контролировать. Лучше пообещать и забыть. Проще приказать открыть укрытие, на ремонты и оборудование которых потрачены миллионы гривен из бюджетов общин, и окончательно загубить дело.

В то же время столичные власти умело блокируют жизнь и движение в столице во время воздушных тревог. Хочешь-не хочешь, но общественный транспорт остановят. Будто для того, чтобы граждане бежали в закрытые хранилища. Зато чиновники "поставили галку": о безопасности киевлян позаботились!

Почему все это происходит на втором году войны, почему власти тратят всю энергию на пиар, игнорируя неотложные проблемы страдающих от обстрелов горожан? Ответ единственный: нами руководят бестолковые, ленивые, случайные люди. Не забывайте об этом, когда война кончится и начнутся выборы.

Господа Попко, Кличко, Шмыгаль, будет ли вам сниться 9-летняя девочка, которая погибла от обломков российской ракеты, из-за вашего разгильдяйства и тупости?

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