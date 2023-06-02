Люди погибли – отвечать некому. Почему система власти в Киеве позволяет виновным оставаться безнаказанными

Аналитик Сергей Дидковский пытается разобраться в столичной системе власти. И приходит к нелестному выводу: здесь, в конечном итоге, никто ни за что не отвечает

Мэра Киева выбирают избиратели, но фактические полномочия ему предоставляет Президент, назначающий его главой КГГА.

Мэр без должности главы КГГА – это прикол. Президент Германии типа.

Также Президент назначает глав РГА (районных администраций), но фактически они работают под руководством главы КГГА. Отчитываются ему, он на них строго смотрит.

А есть еще сотни муниципальных предприятий. Мы даже всех не знаем. Кто там за что отвечает – вопрос софистический.

Но во время военного положения городом управляет КМВА (военная администрация).

Или, возможно, не управляет.

Президент не будет мониторить деятельность председателей РГА, потому что это смешной микроменеджмент. Хотя, возможно, ПОП и мониторил и управлял по своему вкусу.

Есть такой прикол.

Внимание! Работает ППО (Порошенко Петро Олексійович)

А землю в Киеве выделяет Киевсовет, но за бомбоубежища (подвалы) отвечает балансодержатель. Хотя говорят, что должна отвечать КМВА. Но также говорят, что это сфера ответственности главы РГА.

Киев – удивительный и непонятный город Фото: Scroll

В результате отвечает директор шлагбаума.

А совет у нас один — Киевсовет, потому что районных советов нет.

Районные советы вредят Магдебургскому праву, которое время от времени Кличко поднимает, когда кто-то говорит об его отставке с должности главы КГГА.

Пока не скажут, то не вредит. А если скажут, то вредит.

Поэтому Киевсовет как бы оптом все продает (сорян — голосует), и там еще куча пророссийских политиков осталась, избранная киевлянами преимущественно за быстрое питание в формате "подарков от кандидата".

Сам Кличко все достижения (даже созданные за частные средства или там усилиями других людей) приписывает себе, а недостатки переводит на других людей.

Ибо лучше отвечать за нахождение в приятной тусовке хороших людей, а не за какой-нибудь мусор в подвалах, закрытых на замок.

Человек рожден для софитов, под которыми он сияет, а не для каких-то этих проблем.

Надеюсь, доступно объяснил.

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