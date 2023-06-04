Украине нужен мир без войны. Какие уроки следует извлечь из итогов Первой мировой войны

Мирный договор так или иначе закончит эту войну. Но, как отмечает политолог Игорь Попов , это должен быть мир на долгие годы — не так, как это произошло после Первой мировой войны.

Во время Первой мировой войны в конце осени 1916 г. Германия и союзники предложили заключить мир. Это уже после "Верденской мясорубки" и попытки наступления на Сомме. Когда война перешла в режим "На западном фронте без перемен". Антанта отказалась заключать мирное соглашение, причиной была названа готовность продолжать войну до тех пор, когда права малых народов будут защищены.

В апреле 1917 г. в войну вступили США и прислали экспедиционный корпус в Европу.

В 1917 году Папа Римский опубликовал призыв к миру, однако его отклонили обе стороны.

В начале 1918 г. Президент США Вудро Вильсон представил мирный план из 14 пунктов. Среди прочего план предполагал вывод немецких войск из России и Бельгии.

После этого еще полгода Германия пыталась проводить наступательные операции на Западном фронте, однако они не принесли ожидаемого результата. Во второй половине 1918 года война была остановлена и начались переговоры. Страны-победители подготовили детальный проект мирного договора и передали его проигравшим. Большие прения вызвал пункт о репарациях. Их сумма в итоге составила цена 100 тыщ тонн золота и была неподъемной для Германии. По многим оценкам это стало одной из причин нацистского реванша. Поэтому после Второй мировой войны вместо репараций был введен "план Маршала". А репарации за первую мировую Германию выплачивала до 2010 года.

Антигерманский плакат времен Первой мировой войны

Другим спорным пунктом были призывы посадить в тюрьму кайзера Вильгельма II как личность, виновную в развязывании войны. После долгих прений от этого требования отказались.

Для поддержания глобальной безопасности была создана Лига Наций, которая все же не смогла предотвратить новую войну через 20 лет.

Кандидаты исторических наук меня обычно поправят по историческим деталям. Но этот пост — он не об истории, имхо.

Источник