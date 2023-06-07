На Западе не знают, кто взорвал Каховскую ГЭС. Почему общественное мнение так опасно колеблется и что делать

Основа системы западной демократии – сдержки и противовесы. Поэтому Запад пытается до последнего сохранить равновесие с Россией. Но после Каховской катастрофы это просто неуместно, считает философ Евгений Быстрицкий .

Год назад всемирно известный философ либеральной демократии и процедурной справедливости, Юрген Габермас, оправдывал до конца необходимость мирных переговоров с Россией. Его главным аргументом была "асимметрия" между демократическим Западом и Россией Путина. Ведь у Путина есть и атомная бомба, и, кроме этого, он довольно сумасшедший диктатор, действующий своевольно. А у нас демократия, и мы действуем благоразумно, мирно и делиберативно. Очевидная асимметрия. Поэтому другого выхода, как мирные переговоры, нет.

Прошел год. Год нашего Великого сопротивления, героизма и побед, великих трагедий, сдержанных слез и неописуемой ненависти к орде захватчиков.

И полгода жестокой бахмутской балансировки по всей линии оккупации в ожидании и постепенном накоплении обещанного оружия от наших партнеров. Полгода удержания кровавой симметрии ценой жизни лучших.

Теперь задача наступления — это как раз задача взлома этой симметрии. В пользу нашей победы с помощью оружия Запада. В пользу асимметрии нашей силы для защиты благоразумно действующей мировой демократии.

Да, демократия — это балансирующая симметрия. Симметрия разных интересов, баланс ветвей власти, равенство прав, инклюзии меньшинств. Свободный публичный контракт равных. Привычный режим договоренностей и голосований — достаточно мирная общественная симметрия. Когда вы слышите: "Только не нужно эскалации!" – это говорит именно принцип симметрии. Самое слабое место демократии во время войны с асимметричной диктатурой.

Чему симметричны Буча и Мариуполь, полностью разрушенные Бахмут и Марьинка? Чему симметрична смерть тысяч украинцев? Смерти симметрии нет. Не найдете.

Разрушенный Мариуполь – пример того, что в войне симметрии нет Фото: РИА Новости

Впрочем, демократические умники ее наконец нашли. Вот типичное "симметричное" суждение о подрыве Каховской ГЭС и трагедии экоцида потопа. Такой подзаголовок дает консервативная The Wall Street Journal: "Russia and Ukraine blame each other for incident a thousands face imminent flooding" — "Россия и Украина обвиняют друг друга в инциденте, поскольку тысячам людей грозит неизбежное наводнение". И это повторяют другие ведущие западные издания.

Тысячам украинских граждан "угрожает наводнение", а "обе стороны" словно ровно виноваты! Кто развязал войну уже не важно, поскольку ровно ответственны "Россия и Украина", обе стороны.

Это опасное движение мирового общественного мнения демократий. Мнения, устающие от напряжения асимметрии войны и склоняющиеся в сторону привычных поисков сбалансированного разрешения политических конфликтов.

Помимо нашего наступления на фронте, есть только одна возможность противостоять этой игре в симметрию. Это активная дипломатия и радикальное усиление украинского информационного и культурного (интеллектуального) присутствия в пространстве общественного мнения демократий.

Очевидно, что для этого усилий представителей самой моновласти недостаточно. Но это требует ее сотрудничества с политическими оппонентами, имеющими опыт международной дипломатии. Не менее важна государственная поддержка гражданского активизма в культурной и интеллектуальной коммуникации наружу.

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