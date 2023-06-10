Налоговые проверки возвращаются. Почему Украина идет против мирового тренда облегченного налогообложения

В мире — устойчивый тренд облегчения налогообложения для предпринимателей. Экономический эксперт Вячеслав Черкашин обсуждает эту тенденцию на фоне возвращения налоговых проверок в Украине.

Пока Украина, после более чем 3-х летнего перерыва, готовится к возврату с 1 июля эпохи массовых налоговых проверок, уместно поговорить о своеобразной реставрации в мире популярности политики свободных экономических зон (далее СЭЗ), предполагающей обратный процесс — освобождения от административного давления и уплаты налогов. Флагманами процесса пару лет назад стали:

Китай с его политикой расширения открытости внешнему миру (поддержание сети зон свободной торговли — green ports — и внутренних экономических зон, построенных на принципе от "заимствования извне" до "выхода вовне");

Великобритания с ее инициативой по созданию восьми "свободных портов" (морские порты и аэропорты) — территорий до 45 км, на которых действуют мягкие таможенные и налоговые правила, а также создается особое планирование инфраструктуры с целью максимальной поддержки инвестиций, занятости и инноваций.

Взимание налогов, в идеале, должно быть умным и гибким

Не стоит забывать Малайзию и концепцию principal hubs, Вьетнам и его special investment incentive policy, Уругвай с его 11 свободными портами и, конечно же, Польшу с ее ярким Законом 2018 года о поддержке новых инвестиций, предусматривающий расширение сферы действия режима специальных экономических зон на всю территорию страны. В конце прошлого года в число почитателей СЭЗ вошли ОАЭ и Саудовская Аравия.

Позавчера к перечисленным странам присоединилась еще одна неплохо растущая экономика — мексиканская. Экономические власти обнародовали проект предоставления масштабных налоговых льгот для фирм, инвестирующих в юго-восток страны, где определены 10 зон приоритетного развития. Причиной названы попытка конкурирования с Панамским каналом, привлечение инвестиций в экономически депрессивные территории Мексики и уменьшение регионального неравенства. Налоговые преференции включают в себя:

полное освобождение от корпоративного налога в течение первых трех лет работы в регионе и половинную ставку налога на следующие три года, хотя есть опция неуплаты до 90% налога при достижении критерия создания новых рабочих мест;

ускоренную амортизацию инвестиций в течение первых шести лет работы;

освобождение от налога на добавленную стоимость для операций, осуществляемых на территории приоритетного развития;

возмещение НДС по операциям приобретения оборудования и комплектующих, совершенных за пределами СЭЗ в течение 4-х лет.

Ну а украинскому правительству, сосредоточенному на требованиях МВФ, можно лишь робко напомнить о том, что, как правило, "экономить на экономике — не экономно".

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