Не на своем месте. Почему Украина должна уже сейчас думать, как вернуть своих граждан из-за границы

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КАК ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ УКРАИНЦЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Спойлер – Нехорошо!

В евроотчете FRA "Спасение от войны в Украине", которое проводилось на базе опроса 14 500 украинцев и охватывает 10 стран ЕС, зафиксировано следующее:

агрессия РФ вызвала самый большой гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны;

треть беженцев подала прошение об убежище в стране пребывания (т.е. не собирается возвращаться), можем потерять до миллиона (!) наших граждан;

59% детей получают образование онлайн в украинских школах или самостоятельно (качество образования);

каждый второй часто или всегда ощущает подавленность и депрессию;

около половины детей в возрасте 12–15 лет сообщили о проблемах со сном и/или концентрацией внимания, потере уверенности в себе или чувстве уязвимости;

две трети украинцев трудоспособного возраста не имеют оплачиваемую работу, а 30% заявляют, что их эксплуатировали на работе;

79% украинцев за границей едва сводят концы с концами.

Будет ли у этих людей путь домой?

Человеческий капитал — едва ли не решающий фактор будущего экономического обновления. Поэтому уже сейчас нужна хоть какая-то модель постепенного возвращения беженцев домой. Но правительство делает вид, что его это не касается!

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