4 миллиона беженцев: в ЕС назвали топ стран, где проживает больше всего украинцев (инфографика)
По информации Евросовета, больше всего беженцев из Украины сейчас проживают в трех государствах ЕС — Германии, Польше и Чехии.
Согласно последним данным от марта 2023 года, спустя более чем год полномасштабного вторжения РФ в Украину, статусом временной защиты в странах ЕС пользуются 4 млн украинских беженцев. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского совета.
Ведомство сообщает, что с момента начала вооруженного вторжения России, миллионы украинцев вынуждены были искать убежище за рубежом в дружественных странах Европейского союза.
ЕС активировал директиву о статусе временной защиты — чрезвычайной ситуации ЕС, которая используется в случаях массового притока людей, для обеспечения немедленной коллективной безопасности перемещенных лиц.
Права беженцев в таком случае предусматривают в себя вид на жительство, доступ к жилью и рынку труда, медицинскую помощь и доступ к образованию для несовершеннолетних.
"В настоящее время механизмом временной защиты пользуются 4 миллиона жителей Украины. Данные собраны до марта 2023 года", – указано на сайте Евросовета.
Наибольшее количество беженцев из Украины сейчас сосредоточено в трех странах ЕС:
- Германия – 1 034 630 человек;
- Польша – 993 755;
- Чехия – 447 830.
Также среди стран, предоставивших украинцам временную защиту числятся:
- Испания – 168 970 беженцев;
- Болгария – 151 590;
- Италия – 148 060;
- Румыния – 117 395;
- Нидерланды – 112 700.
В конце марта стало известно, что украинским беженцам в Австрии предоставят неограниченный доступ к рынку труда и гарантированную достойную зарплату в соответствии с коллективными договорами и другими правовыми требованиями.
Также в начале марта 2023 года администрация президента США Джо Байдена разрешила тысячам украинских беженцев оставаться в Штатах еще на 1 год.