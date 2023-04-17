4 миллиона беженцев: в ЕС назвали топ стран, где проживает больше всего украинцев (инфографика)

По информации Евросовета, больше всего беженцев из Украины сейчас проживают в трех государствах ЕС — Германии, Польше и Чехии.

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Согласно последним данным от марта 2023 года, спустя более чем год полномасштабного вторжения РФ в Украину, статусом временной защиты в странах ЕС пользуются 4 млн украинских беженцев. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского совета.

Ведомство сообщает, что с момента начала вооруженного вторжения России, миллионы украинцев вынуждены были искать убежище за рубежом в дружественных странах Европейского союза.

ЕС активировал директиву о статусе временной защиты — чрезвычайной ситуации ЕС, которая используется в случаях массового притока людей, для обеспечения немедленной коллективной безопасности перемещенных лиц.

Права беженцев в таком случае предусматривают в себя вид на жительство, доступ к жилью и рынку труда, медицинскую помощь и доступ к образованию для несовершеннолетних.

"В настоящее время механизмом временной защиты пользуются 4 миллиона жителей Украины. Данные собраны до марта 2023 года", – указано на сайте Евросовета.

Наибольшее количество беженцев из Украины сейчас сосредоточено в трех странах ЕС:

Германия – 1 034 630 человек;

Польша – 993 755;

Чехия – 447 830.

Также среди стран, предоставивших украинцам временную защиту числятся:

Испания – 168 970 беженцев;

Болгария – 151 590;

Италия – 148 060;

Румыния – 117 395;

Нидерланды – 112 700.

В конце марта стало известно, что украинским беженцам в Австрии предоставят неограниченный доступ к рынку труда и гарантированную достойную зарплату в соответствии с коллективными договорами и другими правовыми требованиями.

Также в начале марта 2023 года администрация президента США Джо Байдена разрешила тысячам украинских беженцев оставаться в Штатах еще на 1 год.