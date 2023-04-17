Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

4 миллиона беженцев: в ЕС назвали топ стран, где проживает больше всего украинцев (инфографика)

беженцы из украины, беженцы от войны, страна, германия, временная защита, доступ к жилью, вид на жительство, страны ЕС, поддержка Украины, беженцы
Фото: DW | Украинские беженцы

По информации Евросовета, больше всего беженцев из Украины сейчас проживают в трех государствах ЕС — Германии, Польше и Чехии.

Related video

Согласно последним данным от марта 2023 года, спустя более чем год полномасштабного вторжения РФ в Украину, статусом временной защиты в странах ЕС пользуются 4 млн украинских беженцев. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского совета.

Ведомство сообщает, что с момента начала вооруженного вторжения России, миллионы украинцев вынуждены были искать убежище за рубежом в дружественных странах Европейского союза.

ЕС активировал директиву о статусе временной защиты — чрезвычайной ситуации ЕС, которая используется в случаях массового притока людей, для обеспечения немедленной коллективной безопасности перемещенных лиц.

Права беженцев в таком случае предусматривают в себя вид на жительство, доступ к жилью и рынку труда, медицинскую помощь и доступ к образованию для несовершеннолетних.

"В настоящее время механизмом временной защиты пользуются 4 миллиона жителей Украины. Данные собраны до марта 2023 года", – указано на сайте Евросовета.

беженцы из украины, беженцы от войны, страна, германия, временная защита, доступ к жилью, вид на жительство, страны ЕС, поддержка Украины, беженцы Fullscreen
Фото: consilium.europa.eu

Наибольшее количество беженцев из Украины сейчас сосредоточено в трех странах ЕС:

  • Германия – 1 034 630 человек;
  • Польша – 993 755;
  • Чехия – 447 830.

Также среди стран, предоставивших украинцам временную защиту числятся:

  • Испания – 168 970 беженцев;
  • Болгария – 151 590;
  • Италия – 148 060;
  • Румыния – 117 395;
  • Нидерланды – 112 700.

В конце марта стало известно, что украинским беженцам в Австрии предоставят неограниченный доступ к рынку труда и гарантированную достойную зарплату в соответствии с коллективными договорами и другими правовыми требованиями.

Также в начале марта 2023 года администрация президента США Джо Байдена разрешила тысячам украинских беженцев оставаться в Штатах еще на 1 год.