Беженцы из Украины смогут находиться в США дольше: у Байдена приняли решение

Украинцы столкнулись в Штатах с проблемами, которые были у тысяч афганцев, сбежавших после прихода к власти талибов. Конкуренцию составляют десятки тысяч венесуэльцев, кубинцев и гаитян, подающих заявки на участие в иммиграционной программе.

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Администрация президента США Джо Байдена разрешила тысячам украинцев, покинувших дома после начала полномасштабного вторжения России, оставаться в Штатах еще 1 год. Об этом пишет агентство Associated Press.

Решение о продлении сроков пребывания коснется украинцев, въехавших в США по программе "Единение для Украины" (United for Ukraine). Американские профильные агентства подсчитали, что в таких группах насчитывается около 20 тысяч украинцев.

Беженцам из Украины не нужно подавать специальных документов — разрешение на проживание продлят автоматически.

В течение следующих четырех недель министерство нацбезопасности США будет рассматривать дела украинцев, которые соответствуют условиям, начиная с тех, кто прибыл раньше всех.

"Cохранение законного права на жизнь, работу и доступ к помощи по переселению в США абсолютно необходимо для благополучия украинцев", — заявила глава Лютеранской службы иммиграции и беженцев Криша О'Мара Виньяраджи.

В феврале газета The Wall Street Journal писала, что украинцы столкнулись в США с проблемами, которые были у тысяч афганцев, эвакуированных после падения их правительства в 2021 году.

Как и украинцы, они могли потерять свой статус беженцев летом и осенью 2023 года. А с октября прошлого года у Байдена начали разрешать десяткам тысяч венесуэльцев, кубинцев, никарагуанцев и гаитян подавать заявки на участие в иммиграционной программе.

Напомним, что с марта этого года украинские беженцы в Польше будут оплачивать половину расходов на проживание в стране. Некоторым украинцам переплатили около 450 тыс. долларов пособий.

Власти Великобритании собираются вводить лимиты на прием беженцев из других стран, в том числе Украины.