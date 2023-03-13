Біженці з України зможуть перебувати в США довше: у Байдена ухвалили рішення

Українці зіштовхнулися в Штатах із проблемами, які мали тисячі афганців, що втекли після приходу до влади талібів. Конкуренцію складають десятки тисяч венесуельців, кубинців і гаїтян, які подають заявки на участь в імміграційній програмі.

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Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила тисячам українців, які залишили домівки після початку повномасштабного вторгнення Росії, залишатися в Штатах ще 1 рік. Про це пише агентство Associated Press.

Рішення про продовження термінів перебування зачепить українців, які в'їхали в США за програмою "Єднання для України" (United for Ukraine). Американські профільні агенції підрахували, що в таких групах налічується близько 20 тисяч українців.

Утікачам із України не потрібно подавати спеціальних документів — дозвіл на проживання продовжать автоматично.

Протягом наступних чотирьох тижнів міністерство нацбезпеки США розглядатиме справи українців, які відповідають умовам, починаючи з тих, хто прибув раніше за всіх.

"Збереження законного права на життя, роботу й доступ до допомоги з переселення в США абсолютно необхідне для благополуччя українців", — заявила глава Лютеранської служби імміграції та біженців Кріш О'Мара Віньяраджі.

У лютому газета The Wall Street Journal писала, що українці зіткнулися в США з проблемами, які були в тисяч афганців, евакуйованих після падіння їхнього уряду у 2021 році.

Як і українці, вони могли втратити свій статус біженців улітку та восени 2023 року. А з жовтня минулого року в Байдена почали дозволяти десяткам тисяч венесуельців, кубинців, нікарагуанців і гаїтян подавати заявки на участь в імміграційній програмі.

Нагадаємо, що з березня цього року українські біженці в Польщі оплачуватимуть половину витрат на проживання в країні. Деяким українцям переплатили близько 450 тис. доларів допомоги.

Влада Великобританії збирається вводити ліміти на прийом біженців із інших країн, у тому числі України.