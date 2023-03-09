"Нелюдяно та абсурдно": Польща скоротила на 50% виплати деяким українським переселенцям

У польському МВС розглядають вимогу оплачувати половину вартості житла як спонукальний фактор, аби громадяни України активніше почали шукати роботу. У ЄС уже розкритикували рішення частково скоротити виплати переселенцям.

Related video

Починаючи з березня 2023 року, українським біженцям у Польщі доведеться самостійно оплачувати половину видатків на проживання. Однак при цьому представники Європейської комісії не повідомили про такі зміни в правилах. Про це повідомляє Euroactive.

З 1 березня біженці з України, які перебувають на території Польщі понад 120 днів і мешкають у гуртожитках, мають сплачувати 50% вартості житла. Але така сума не повинна перевищувати 40 злотих (або 8,50 євро) на день.

Виняток із правила — вразливі групи громадян:

діти;

пенсіонери;

вагітні жінки;

батьки-одиначки;

батьки з дітьми до 12 років;

люди в особливо складному матеріальному становищі.

75% вартості проживання з травня

Більше того, вже з травня українцям доведеться сплачувати 75% вартості проживання під час перебування у Польщі понад 180 днів. Але не більше 60 злотих на день (12,73 євро).

Польща прийняла близько пів мільйона українських біженців з початку масштабного вторгнення російських військ у лютому 2022 року. Керівництво країни надало можливості проживання та інші пільги.

Проте фінансувати проживання 80 000 біженців, які все ще залишаються на території країни, уряди більше не мають можливостей.

Пільги для українців у Польщі

Крім житла, біженці користуються іншими державними пільгами, наприклад безкоштовним громадським транспортом, медобслуговуванням та соціальними посібниками, доступними для громадян Польщі. Зокрема, держава виплачує щомісячну допомогу на дитину у розмірі 500 злотих (107 євро). Ці виплати поки що залишаються без змін.

Скільки Польща витрачає на українців

За інформацією Організації економічного співробітництва та розвитку, в 2022 році Польща витратила близько 8,36 млрд євро на біженців з України. Це третина видатків на українських біженців у всіх інших країнах разом узятих.

Через те, що Польща прийняла більше біженців з України, ніж інші країни, Фонд притулку, міграції та інтеграції Європейського Союзу передав Варшаві 123 мільйони євро.

У межах глобальної ініціативи "Stand Up for Ukraine", під час якої зібрали 9,1 млрд євро, Польща отримала 200 млн євро. Із цих коштів має надаватися перша допомога, яка йде на покриття базових потреб українців у Польщі (їжа, транспорт і тимчасове житло).

Але цих коштів виявилося недостатньо, заявив голова МДВ Маріуш Камінський.

"Інакше біженці не шукатимуть роботу"

Ще одне оголошення скорочення допомоги українським біженцям у Польщі в тому, що, за словами представників уряду, оптимальна допомога має тривати не більше року. В іншому разі триваліша допомога стане демотивуючим фактором, біженці не прагнутимуть працевлаштуватися.

"Ніхто не хоче залишити когось без даху над головою. Таке регулювання має мотивувальний характер", — пояснив Павло Шефернакер, заступник голови МВС і співробітник департаменту з питань біженців.

Водночас на запит журналістів представники ЄС відповіли, що Польща не повідомила Єврокомісії про плани підштовхнути біженців оплачувати своє житло.

Представники ЄС, проте, стежать за розвитком ситуації і обговорюють з польським керівництвом це питання.

Рішення влади розкритикував Міграційний Консорціум, асоціація, до якої входять 10 організацій, що борються за права мігрантів і біженців.

"Уряд має відкликати вимогу, яка зобов'язує біженців-жінок покривати витрати на проживання в місцях спільного проживання", — йдеться у звіті організації.

Представники Консорціуму вважають, що така вимога не узгоджується з європейським законодавством.

"Але, по-перше і головне, це нелюдяно й абсурдно", — пояснив професор Вітольд Клаус, співзасновник Міграційного консорціуму.

"Біженцям доведеться виїхати з центрів спільного проживання через збільшення витрат. Але йти їм нікуди. У нас [у Польщі] не створено ефективної системи допомоги бездомним, немає навіть доступних квартир", — пояснив він, додавши, що навіть зайняті громадяни не завжди можуть оплатити орендоване житло.

Клаус пропонує як розв'язання проблеми переселяти біженців із центрів спільного проживання в інші місця, частково фінансовані державою.

"Нужденних людей не слід змушувати платити за низькоякісне житло і створювати інші перешкоди", — пояснив Клаус.

Нагадаємо, що в Польщі заявили про зайві виплати біженцям з України. Наразі місцева служба соціального забезпечення має намір домогтися повернення дитячих виплат, які були переведені українськими громадянами та які згодом виїхали з країни.

Раніше Фокус повідомляв, що українців і росіян заарештовано в Іспанії за пограбування біженців з України, яких обирали як жертв, виходячи з того міркування, що біженці, як правило, беруть усе цінне із собою.