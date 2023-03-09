"Бесчеловечно и абсурдно": Польша сократила на 50% выплаты некоторым украинским переселенцам

В польском МВД рассматривают требование оплачивать половину стоимости жилья как побудительный фактор, чтобы граждане Украины активнее начали искать работу. В ЕС уже раскритиковали решение частично сократить выплаты переселенцам.

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Начиная с марта 2023 года украинским беженцы в Польше придется самостоятельно оплачивать половину расходов на проживание. Однако при этом представители Европейской комиссии не были уведомлены о таких изменениях в правилах. Об этом сообщает Euroactive.

С 1 марта беженцы из Украины, которые пребывают на территории Польши более 120 дней и живут в общежитиях, должны оплачивать 50% стоимости жилья. Но такая сумма не должна превышать — 40 злотых (или 8,50 евро) в день.

Исключение из правила — уязвимые группы граждан:

дети,

пенсионеры,

беременные женщины,

родители-одиночки,

родители с детьми до 12 лет

люди в особо сложном материальном положении.

75% стоимости проживания с мая

Более того, уже с мая украинцам придется оплачивать 75% стоимости проживания при нахождении в Польше более 180 дней. Но не более 60 злотых в день (12,73 евро).

Польша приняла около полумиллиона украинских беженцев с начала масштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года. Руководство страны предоставило возможности для проживания и другие льготы.

Однако финансировать проживание 80 000 беженцев, которые все еще остаются на территории страны, у правительства возможностей больше нет.

Льготы для украинцев в Польше

Помимо жилья, беженцы пользуются другими государственными льготами, например бесплатным общественным транспортом, медобслуживанием, и социальными пособиями, доступными для граждан Польши. В частности, государство выплачивает ежемесячное пособие на ребенка в размере 500 злотых (107 евро). Эти выплаты пока остаются без изменений.

Сколько Польша тратит на украинцев

По информации Организации экономического сотрудничества и развития, в 2022 году Польша потратила около 8,36 млрд евро на беженцев из Украины. Это треть расходов на украинских беженцев во всех остальных странах вместе взятых.

В силу того, что Польша приняла больше беженцев из Украины, чем другие страны, Фонд убежища, миграции и интеграции Европейского союза передал Варшаве 123 миллиона евро.

В рамках глобальной инициативы "Stand Up for Ukraine", в ходе которой собрали 9,1 млрд евро, Польша получила 200 млн евро. Из этих средств должна оказываться первая помощь, которая идет на покрытие базовых потребностей украинцев в Польше (еда, транспорт и временное жилье).

Но этих средство оказалась недостаточно, заявил глава МДВ Мариуш Камински.

"Иначе беженцы не будут искать работу"

Еще одно объявление сокращения помощи украинским беженцам в Польше в том, что, по словам представителей правительства, оптимальная помощь должна продолжаться не более года. В противном случае более продолжительная помощь станет демотивирующий фактором, беженцы не будут стремиться трудоустроиться.

"Никто не хочет оставить кого-либо без крыши над головой. Такое регулирование носит мотивирующий характер", — пояснил Павел Шефернакер, заместитель главы МВД и сотрудник департамента по вопросам беженцев.

Вместе с тем на запрос журналистов представители ЕС ответили, что Польша не сообщила Еврокомиссии о планах подтолкнуть беженцев оплачивать свое жилье.

Представители ЕС, тем не менее, следят за развитием ситуации и обсуждают с польским руководством этот вопрос.

Решение властей раскритиковал Миграционный Консорциум, ассоциация, в которую входят 10 организаций, борющихся за права мигрантов и беженцев.

"Правительство должно отозвать требование, обязывающее беженцев-женщин покрывать расходы на проживание в местах общего проживания", — говорится в отчете организации.

Представители Консорциума считают, что такое требование не согласуется с европейским законодательством.

"Но, во-первых и в-главных, это бесчеловечно и абсурдно", — пояснил профессор Витольд Клаус, сооснователь Миграционного консорциума.

"Беженцам придется уехать из центров общего проживания из-за увеличения расходов. Но идти им некуда. У нас [в Польше] не создана эффективная система помощи бездомным, нет даже доступных квартиры", — пояснил он, добавив, что даже занятые граждане не всегда могут оплатить съемное жилье.

Клаус предлагает в качестве решения проблемы переселять беженцев из центров общего проживания в другие места, отчасти финансируемые государством.

"Нуждающихся людей не следует заставлять платить за низкокачественное жилье и создавать прочие препятствия", — пояснил Клаус.

Напомним, что в Польше заявили о лишних выплатах беженцам из Украины. Теперь местная служба социального обеспечения намерена добиться возврата детских выплат, которые были переведены украинскими гражданами и которые впоследствии выехали из страны.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы и россияне арестованы в Испании за ограбления беженцев из Украины, которых выбирали в качестве жертв, исходя из того соображения, что беженцы, как правило, берут все ценное с собой.