У Великій Британії зібралися запровадити щорічний ліміт на прийом біженців, — Sky News

Міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман зазначила, що всіх громадян, які незаконно прибули в країну, відправлятимуть або назад на батьківщину, якщо там безпечно, або ж до третьої країни.

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Великобританія анонсувала запровадження щорічного ліміту на прийом біженців, яких країна приймає через повномасштабну війну в Україні й інші події у світі. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Британії Суелла Браверман в інтерв'ю Sky News.

За її словами, до парламенту Великобританії було внесено законопроєкт, у якому запропонували висилати біженців із країни в тому випадку, якщо вони прибули туди з Європи за допомогою невеликих човнів.

За минулий рік таких було не менше 45 тисяч осіб, як зазначила міністерка, і відтепер, якщо законопроєкт буде схвалений і ухвалений парламентом, тоді біженців відправлятимуть або на батьківщину, якщо там безпечно, або ж у третю країну.

"Коли ми зупинимо човни, законопроєкт запровадить щорічний ліміт, який буде визначено парламентом, на кількість біженців, яких Великобританія прийматиме через безпечні та законні маршрути", — додала вона.

Міністерка також зазначає, що проєкт був створений заради захисту, а не для того, щоб позбавитися біженців. Великобританія намагається дотримуватися надійного, але співчутливого підходу, і ця пропозиція має дати сигнал людям, щоб вони не приїжджали в країну незаконно.

Нагадаємо, 27 лютого портал Euronews повідомляв, що біженці з України ледве зводять кінці з кінцями в Іспанії. За статистикою, лише 15% біженців знаходять роботу в Іспанії, а в інших європейських країнах — щонайменше 50%. €400 допомоги, узгоджені ще рік тому, досі не сплачуються.

3 листопада NL Times писав, що 80% українських біженців у Нідерландах знайшли роботу. Більшість із них — у великих містах, таких як Амстердам і Гаага.