В Великобритании собрались ввести ежегодный лимит на прием беженцев, — Sky News

Министр внутренних дел Суэлла Браверман отметила, что всех незаконно прибывших в страну граждан будут отправлять или обратно на родину, если там безопасно, или же в третью страну.

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Великобритания анонсировала введение ежегодного лимита на прием беженцев, которых страна принимает из-за полномасштабной войны в Украине и других происшествий в мире. Об этом заявила министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман в интервью Sky News.

По ее словам в парламент Великобритании был внесен законопроект, в котором предложили высылать беженцев из страны в том случае, если они прибыли туда из Европы при помощи небольших лодок.

За прошлый год таковых было не менее 45 тысяч человек, как отметила министр и отныне, если законопроект будет одобрен и принят парламентом, тогда беженцев будут отправлять или на родину, если там безопасно, или же в третью страну.

"Когда мы остановим лодки, законопроект введет ежегодный лимит, который будет определен парламентом, на количество беженцев, которых Великобритания будет принимать через безопасные и законные маршруты", — добавила она.

Министр также отмечает, что проект был создан ради защиты, а не для того, чтобы избавиться от беженцев. Великобритания пытается придерживаться надежного, но сострадательного подхода и данное предложение должно дать сигнал людям, чтобы они не приезжали в страну незаконно.

Напомним, 27 февраля портал Euronews сообщал, что беженцы из Украины едва сводят концы с концами в Испании. По статистике, только 15% беженцев находят работу в Испании, в других же европейских странах — по меньшей мере 50%. €400 пособия, согласованные еще год назад, до сих пор не выплачиваются.

3 ноября NL Times писал, что 80% украинских беженцев в Нидерландах нашли работу. Большинство из них — в крупных городах, таких как Амстердам и Гаага.