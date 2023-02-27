Нет работы и жилья: беженцы из Украины едва сводят концы с концами в Испании, — СМИ

По статистике, только 15% беженцев находят работу в Испании, в других же европейских странах — по меньшей мере 50%. €400 пособия, согласованные еще год назад, до сих пор не выплачиваются.

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Огромное множество из примерно 160 000 украинских беженцев, получивших временную защиту в Испании, все еще не могут найти работу или постоянное место жительства. 60 000 не зарегистрировались по месту жительства, многие живут центрах приема беженцев. Об этом сообщает Euronews.

"Первая проблема — это незнание языка. Здесь вы не найдете никакой работы без языка", — пояснила Ирина, которая приехала из Украины со своей дочерью, спасаясь от войны. После некоторого времени, проведенного в центре для беженцев, она переехала в жилье, предоставленное принимающей семей.

Украинка благодарна местному правительству, неправительственным организациями и в целом испанскому обществу.

По ее словам, ее семья начала учить испанский язык. Вторая сложность, о которой рассказала женщина, — необходимость подтверждать диплом.

По статистике, только 15% беженцев находят работу в Испании, тогда как в других европейских странах — по меньшей мере 50%.

Многим, чтобы свести концы с концами, приходится полагаться на личные сбережения и помощь благотворительных организаций.

Жительница Днепра Ксения Солнцева сказала, что родители отправляют ей деньги.

Юрий Чопик, президент украинской правозащитной организации, отметил, что многие перемещенные украинцы живут у своих родственников или друзей, которые ранее переехали в Испанию.

Тысячам приходится возвращаться обратно в Украину или другие страны, где больше возможностей по части занятости и выше выплаты как беженцам, так и принимающим семьям.

Оксана Демьянович, представляющая Ukraine-Euskadi, организацию партнерства и развития, считает, что половина из приехавших в Испанию, останется здесь, но также могут появиться и новые переселенцы.

[ + – ] Знание языка и подтверждение диплома — основные сложности, с которыми сталкиваются беженцы из Украины в Испании

Выплаты беженцам в Испании

Вопрос о том, сколько платят беженцам в Испании, весьма актуален. Правительство Испании пообещало 400 евро в качестве пособия для некоторых категорий беженцев, но эта помощь начала поступать лишь недавно.

В то же время, Корнадо Хименес, президент организации Madrina, сообщил, что финансовая помощь, которая была согласована уже давно, все еще не доходит до получателей, хотя прошел уже год. С августа по меньшей мере 22 000 беженцев уже вернулись в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что 80% украинских беженцев в Нидерландах нашли работу. Большинство из них — в крупных городах, таких как Амстердам и Гаага.

Напомним, что согласно данным норвежских исследователей, беженцы из Украины рискуют стать нищими в соседних странах. 68% респондентов в Польше, Румынии и Молдове сообщили, что им не хватает средств на базовые потребности: продукты, воду, одежду, жилье и здравоохранение.