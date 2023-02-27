Немає роботи й житла: біженці з України ледве зводять кінці з кінцями в Іспанії, — ЗМІ

За статистикою, лише 15% біженців знаходять роботу в Іспанії, а в інших європейських країнах — щонайменше 50%. €400 допомоги, узгоджені ще рік тому, досі не сплачуються.

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Безліч із приблизно 160 000 українських біженців, які отримали тимчасовий захист в Іспанії, все ще не можуть знайти роботу чи постійне місце проживання. 60 000 не зареєструвалися за місцем проживання, багато хто живе в центрах прийому біженців. Про це повідомляє Euronews.

"Перша проблема — це незнання мови. Тут ви не знайдете жодної роботи без мови", — пояснила Ірина, яка приїхала з України зі своєю дочкою, рятуючись від війни. Після деякого часу, проведеного в центрі для біженців, вона переїхала в житло, надане сім'ями, які приймають.

Українка вдячна місцевому уряду, неурядовим організаціям і загалом іспанському суспільству.

За її словами, її сім'я почала вивчати іспанську мову. Друга складність, яку розповіла жінка, — необхідність підтверджувати диплом.

За статистикою, лише 15% біженців знаходять роботу в Іспанії, тоді як в інших європейських країнах — щонайменше 50%.

Багатьом, щоб звести кінці з кінцями, доводиться покладатися на особисті заощадження й допомогу благодійних організацій.

Мешканка Дніпра Ксенія Солнцева сказала, що батьки надсилають їй гроші.

Юрій Чопик, президент української правозахисної організації, зазначив, що багато переміщених українців живуть у своїх родичів чи друзів, які раніше переїхали в Іспанію.

Тисячам доводиться повертатися назад в Україну чи в інші країни, де більше можливостей щодо зайнятості й вищі виплати як біженцям, так і сім'ям, що приймають.

Оксана Дем'янович, яка представляє Ukraine-Euskadi, організацію партнерства та розвитку, вважає, що половина тих, хто приїхав до Іспанії, залишиться тут, але також можуть з'явитися й нові переселенці.

[ + – ] Знання мови та підтвердження диплома — основні складності, з якими стикаються біженці з України в Іспанії

Виплати біженцям в Іспанії

Питання, скільки платять біженцям в Іспанії, дуже актуальне. Уряд Іспанії пообіцяв 400 євро як допомогу для деяких категорій біженців, але ця допомога почала надходити лише нещодавно.

Водночас Корнадо Хіменес, президент організації Madrina, повідомив, що фінансова допомога, яка була погоджена вже давно, все ще не доходить до одержувачів, хоча пройшов уже рік. Із серпня щонайменше 22 тисячі біженців уже повернулися в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що 80% українських біженців у Нідерландах знайшли роботу. Більшість із них — у великих містах, таких як Амстердам і Гаага.

Нагадаємо, що, згідно з даними норвезьких дослідників, біженці з України ризикують стати жебраками в сусідніх країнах. 68% респондентів у Польщі, Румунії та Молдові повідомили, що їм не вистачає коштів на базові потреби: продукти, воду, одяг, житло й охорону здоров'я.