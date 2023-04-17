4 мільйони біженців: у ЄС назвали топ країн, де проживає найбільше українців (інфографіка)

За інформацією Євроради, найбільше біженців з України нині мешкають у трьох державах ЄС — Німеччині, Польщі та Чехії.

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Згідно з останніми даними від березня 2023 року, більш ніж через рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну, статусом тимчасового захисту в країнах ЄС користуються 4 мільйони українських біженців. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської ради.

Відомство повідомляє, що з моменту початку збройного вторгнення Росії мільйони українців змушені були шукати притулок за кордоном у дружніх країнах Європейського союзу.

ЄС активував директиву про статус тимчасового захисту — надзвичайну ситуацію ЄС, що використовується у випадках масового припливу людей, для забезпечення негайної колективної безпеки переміщених осіб.

Права біженців у такому разі передбачають вид на проживання, доступ до житла та ринку праці, медичну допомогу та доступ до освіти для неповнолітніх.

"Наразі механізмом тимчасового захисту користуються 4 мільйони жителів України. Дані зібрані до березня 2023 року", — вказано на сайті Євроради.

Найбільша кількість біженців з України зараз зосереджена у трьох країнах ЄС:

Німеччина — 1 034 630;

Польща — 993 755;

Чехія — 447 830.

Також серед країн, що надали українцям тимчасовий захист, рахуються:

Іспанія — 168 970;

Болгарія — 151 590;

Італія — 148 060;

Румунія — 117 395;

Нідерланди — 112 700.

Наприкінці березня стало відомо, що українським біженцям в Австрії нададуть необмежений доступ до ринку праці та гарантовану гідну зарплату відповідно до колективних договорів та інших правових вимог.

Також на початку березня 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена дозволила тисячам українських біженців залишатися в Штатах ще на 1 рік.