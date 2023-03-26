Українські біженці можуть отримати в Австрії необмежений доступ до ринку праці

Українці зможуть влаштовуватися на роботу без окремого дозволу, при цьому їм буде гарантовано гідну зарплату відповідно до колективних договорів та інших правових вимог.

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Соціальний комітет парламенту Австрії ухвалив поправку до Закону про трудову зайнятість іноземців, яка передбачає необмежений доступ до австрійського ринку праці для біженців із України. Про це повідомляє пресслужба Національної ради Австрії.

За даними парламенту, наразі в Австрії працюють близько 8 000 українців, і ще близько 14 000 зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу. Українці вже мають легший доступ до австрійського ринку праці, якщо вони мають посвідчення особи переміщених осіб, що діє.

Тепер власники такого статусу зможуть отримати працевлаштування без окремого дозволу. Крім того, буде виключено попередню перевірку зарплати та умов праці, яка наразі все ще потрібна.

"Регулярні сезонні мігранти повинні мати можливість легше отримати червоно-біло-червону карту, пом'якшивши критерії володіння німецькою мовою. У разі кваліфікованих працівників дефіцитних професій та засновників стартапів, хороші мовні навички іншими мовами, також мають приносити додаткові бали", — йдеться у повідомленні. .

Новий закон також передбачає гарантії біженцям гідної оплати праці відповідно до колективних договорів та інших правових вимог. Водночас було зазначено, що проблем із зарплатою та соціальним демпінгом під час працевлаштування українців в Австрії поки що не виявлено.

Раніше повідомлялося, що Австрія надасть Україні 10 млн. євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Рішення було ухвалено після розмови прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером на початку березня.

20 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №8131 про автоматичний обмін податковою інформацією в межах міжнародної багатосторонньої угоди (MCAA CRS). Закон дозволяє Державній податковій службі автоматично отримувати від податкових органів інших країн інформацію про рух по банківських рахунках своїх резидентів та, за необхідності, блокувати рахунки.