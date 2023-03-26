Украинские беженцы могут получить в Австрии неограниченный доступ к рынку труда

Украинцы смогут устраиваться на работу без отдельного разрешения, при этом им будет гарантирована достойная зарплата в соответствии с коллективными договорами и другими правовыми требованиями.

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Социальный комитет парламента Австрии принял поправку к Закону о трудовой занятости иностранцев, которая предусматривает неограниченный доступ к австрийскому рынку труда для беженцев из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Австрии.

По данным парламента, в настоящее время в Австрии работают около 8 000 украинцев, и еще около 14 000 зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу. Украинцы уже имеют более легкий доступ к австрийскому рынку труда, если у них есть действующее удостоверение личности перемещенных лиц.

Теперь же обладатели такого статуса смогут получить трудоустройство без отдельного разрешения. Кроме того, будет исключена предварительная проверка зарплаты и условий труда, которая в настоящее время все еще необходима.

"Регулярные сезонные мигранты должны иметь возможность легче получить красно-бело-красную карту, смягчив критерии владения немецким языком. В случае квалифицированных работников дефицитных профессий и основателей стартапов, хорошие языковые навыки на других языках, также должны приносить дополнительные баллы", — говорится в сообщении.

Новый закон также подразумевает гарантии беженцам достойной оплаты труда в соответствии с коллективными договорами и другими правовыми требованиями. В то же время было отмечено, что проблем с зарплатой и социальным демпингом при трудоустройстве украинцев в Австрии пока не выявлено.

Ранее сообщалось, что Австрия предоставит Украине 10 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Решение было принято после разговора премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером в начале марта.

20 марта Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №8131 об автоматическом обмене налоговой информацией в рамках международного многостороннего соглашения (MCAA CRS). Закон позволяет Государственной налоговой службе автоматически получать от налоговых органов других стран информацию о движении по банковским счетам своих резидентов и, при необходимости, блокировать счета.