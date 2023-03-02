Австрия выделит Украине 10 миллионов евро: на что потратят деньги

Премьер-министр Денис Шмигаль во время переговоров с федеральным канцлером Австрии подчеркнул, что Украина рассчитывает на помощь в восстановлении и гуманитарном разминировании.

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Украина получит от Австрии 10 миллионов евро. Эти деньги направят на финансирование восстановительных работ в энергетике, сообщается на сайте украинского правительства.

Отмечается, что Шмыгаль провел беседу с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Он поблагодарил его за 10 млн евро на восстановление энергетики, помощь с оборудованием и генераторами.

"Обсудили поддержку в восстановлении Украины. Рассчитываем на помощь Австрии в восстановлении инфраструктуры и гуманитарном разминировании", — добавил Шмыгаль.

Глава Кабмина также отметил, что стороны обговорили ситуацию на ЗАЭС и возможность усилить санкции против России.

"Австрия — среди стран, которые помогли Украине преодолеть эту зиму и энергетический террор России", – добавил Денис Шмыгаль.

Что будет с украинской энергосистемой после войны

Министр энергетики Герман Галущенко 1 марта 2023 года выступил на форуме "Партнерство для трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата" (P-TECC) в Загребе и рассказал, что децентрализация генерирующих мощностей будет одной из главных краткосрочных задач, особенно с учетом подготовки к следующему отопительному сезону.

А после войны, как отметил министр, украинская энергосистема будет работать на принципах чистой и безопасной энергетики.

"Мы будем делать это так быстро, как это возможно. Здесь ключевую роль могут сыграть газовые турбины и газопоршневая генерация, а также возобновляемые источники энергии", – отметил министр.

Тем временем в Украине изучают возможность ввести минимальный предел потребления электричества и установить новые тарифы на свет, подвязав их к объемам потребления. Как объяснил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский, украинцы, которые будут потреблять больше электроэнергии, будут платить за свет "адекватную цену".

Также напомним, 1 марта стало известно, что Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в ЕС. Чтобы согласовать этот вопрос, понадобится некоторое время, но даже с учетом этого, без серьезного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за вражеских атак, поставки электроэнергии в Европу реально возобновить.