Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в ЕС: что известно

От принятия решения до фактического открытия экспорта понадобится время, чтобы провести аукцион по распределению мощности. Но даже с учетом этого, без серьезного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за вражеских атак, поставки электроэнергии в Европу реально возобновить.

Related video

Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии странам Европейского Союза. Об этом заявил в эфире телемарафона член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

По его словам, экспорт может возобновиться в ближайшую неделю при условии, что российские оккупанты за это время не обстреляют снова энергообъекты.

"Мое мнение, что экспорт электроэнергии может произойти в течение следующих семи дней. И факт открытия экспорта может быть привязан к снижению потребления внутренним потребителем", – рассказал он.

Бойко отметил, что от принятия решения до фактического открытия экспорта понадобится время, чтобы провести аукцион по распределению мощности. Но даже с учетом этого, без серьезного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за вражеских атак, поставки электроэнергии в Европу реально возобновить в течение недели.

При этом Юрий Бойко отметил, что если ситуация с профицитом электроэнергии начнет меняться в негативную сторону, то решение по экспорту электроэнергии в Европу перенесут.

К слову, экспорт украинской электроэнергии в Европу был прекращен с 11 октября 2022 года, зз-за российских ракетных обстрелов по объектам критически важной инфраструктуры.

Сколько Украина зарабатывала на экспорте электроэнергии

В октябре 2022 года Украина на экспорте электроэнергии заработала $113,4 млн. А год ранее прибыль составила всего $26,36 млн.

С января по октябрь сумма выручки выросла на 326,9 миллиона долларов, или в 2,5 раза.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года – до 542,514 миллиона долларов.

Кто покупал украинскую электроэнергию

Соседняя Польша за поставки электроэнергии заплатила Украине $148,1 млн, Словакия — $141,08 млн, Румынии — $118,26 млн, другие страны – $135 млн.

Кроме экспорта, Украина также активно импортировала электроэнергию. Так, с января по октябрь 2022 в ценовом эквиваленте импорт тока составил $148,89 млн, против $63 млн за аналогичный период прошлого года.

Напомним, 16 февраля 2023 года стало известно, что европейское энергообъединение ENTSO-E решило увеличить техническую возможность импорта электроэнергии в Украину до 700 мегаватт в любое время.

Также Фокус писал, что "Укрэнерго" удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей в стране. Сейчас в стране работают все атомные, гидро- и теплоэлектростанции.