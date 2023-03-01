Україна планує відновити експорт електроенергії в ЄС: що відомо

Від ухвалення рішення до фактичного відкриття експорту знадобиться час, щоб провести аукціон із розподілу потужності. Але навіть із огляду на це без серйозного погіршення ситуації в енергосистемі через ворожі атаки постачання електроенергії в Європу реально відновити.

Related video

Україна планує відновити експорт електроенергії в країни Європейського Союзу. Про це заявив в ефірі телемарафону член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

За його словами, експорт може відновитися найближчого тижня за умови, що російські окупанти за цей час знову не обстріляють енергооб'єкти.

"Моя думка, що експорт електроенергії може відбутися протягом наступних семи днів. І факт відкриття експорту може бути прив'язаний до зниження споживання внутрішнім споживачем", — розповів він.

Бойко зазначив, що від ухвалення рішення до фактичного відкриття експорту знадобиться час, щоб провести аукціон із розподілу потужності. Але навіть із огляду на це без серйозного погіршення ситуації в енергосистемі через ворожі атаки постачання електроенергії в Європу реально відновити протягом тижня.

Водночас Юрій Бойко зазначив, що якщо ситуація з профіцитом електроенергії почне змінюватися в негативний бік, то рішення щодо експорту електроенергії до Європи перенесуть.

До речі, експорт української електроенергії в Європу було припинено з 11 жовтня 2022 року через російські ракетні обстріли по об'єктах критично важливої інфраструктури.

Скільки Україна заробляла на експорті електроенергії

У жовтні 2022 року Україна на експорті електроенергії заробила $113,4 млн. А роком раніше прибуток склав лише $26,36 млн.

З січня до жовтня сума виручки зросла на 326,9 мільйона доларів, або у 2,5 раза.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року — до 542,514 мільйонів доларів.

Хто купував українську електроенергію

Сусідна Польща за постачання електроенергії заплатила Україні $148,1 млн, Словаччина — $141,08 млн, Румунії — $118,26 млн, інші країни — $135 млн.

Окрім експорту, Україна також активно імпортувала електроенергію. Із січня по жовтень 2022 року в ціновому еквіваленті імпорт струму становив $148,89 млн проти $63 млн за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, 16 лютого 2023 року стало відомо, що європейське енергооб'єднання ENTSO-E вирішило збільшити технічну можливість імпорту електроенергії в Україну до 700 мегават у будь-який час.

Також Фокус писав, що "Укренерго" вдалося відновити значну кількість потужностей генерування в країні. Зараз у країні працюють усі атомні, гідро- й теплоелектростанції.