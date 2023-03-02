Больше газа, ветра и солнца: что будет с энергосистемой Украины после войны

Децентрализация генерирующих мощностей станет одной из главных краткосрочных задач, особенно с учетом подготовки к следующему отопительному сезону.

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В Министерстве энергетики рассказали о том, что будет с украинской энергосистемой после войны. Планами перестройки поделился министр энергетики Герман Галущенко в ходе форума "Партнерство для трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата" (P-TECC) в Загребе, передает пресс-служба украинского ведомства.

По его словам, децентрализация генерирующих мощностей будет одной из главных краткосрочных задач, особенно с учетом подготовки к следующему отопительному сезону. А уже после войны, по словам Германа Галущенко, украинская энергосистема будет работать на принципах чистой и безопасной энергетики.

"Мы будем делать это так быстро, как это возможно. Здесь ключевую роль могут сыграть газовые турбины и газопоршневая генерация, а также возобновляемые источники энергии", – отметил министр.

В среднесрочной перспективе планируется также увеличение доли атомной генерации в производстве электроэнергии.

Что сейчас известно о ситуации с энергетикой в Украине

В среду, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел энергетическое совещание, на которое пригласили представителей "Нафтогаза", "Энергоатома", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго". В совещании, которое длилось почти три часа, также приняли участие члены правительства, глава профильного комитета в украинском парламенте, представители Минобороны и разведки.

"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа для энергосистемы продолжается", — обратился к ним украинский президент.

Глава государства отметил, что уже были зафиксированы текущие задачи для того, чтобы нормально завершить этот отопительный сезон.

Также была начата подготовка к будущему отопительному сезону.

Напомним, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко в среду, 1 марта заявил, что ситуация с электроэнергией в Украине стабильно идет на улучшение. При этом в ближайшие несколько месяцев в стране еще возможны небольшие локальные дефициты электроэнергии, но до блэкаута дело не дойдет.

Также ранее Фокус рассказывал, что Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в ЕС. Согласование этого вопроса может занять некоторое время, но даже с учетом этого, без серьезного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за вражеских атак, поставки электроэнергии в Европу реально возобновить.